Как и зачем повышать квалификацию, если вам за 50

Учиться совсем не сложно, даже, наоборот, интересно. Преподаватели Центра занятости придут на помощь и все объяснят.Фото: архив пресс-службы Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

Современный мир постоянно ставит перед нами новые задачи. Чтобы быть успешным, нужно разбираться в компьютерных технологиях, знать современные тренды в производстве и уметь вписываться в коллектив. Если вы все это знаете и умеете, поверьте, неважно, сколько вам лет, хорошую работу вы точно найдете. Но что, если в последний раз за партой вы сидели много лет назад? Петербуржец Василий Кузьмич Блинцов с этой ситуацией хорошо знаком: есть техническая специальность, опыт работы, но в последний раз обучение проходил в далеких 90-х.

- Я работал на разных предприятиях, где никто образованием сотрудников не занимался. С возрастом по состоянию здоровья решил сменить профессию, стать менеджером, например. Но понял, что лучше заниматься тем, что знаешь, и устроился в НПФ «Пилот». Когда работодатель предложил мне повысить квалификацию и пройти обучение, я сразу согласился. Оборудование, технологии постоянно совершенствуются, и в этом надо разбираться, - рассказывает наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6-го разряда на научно-производственной фирме «Пилот» Василий Блинцов.

Организатором обучающих курсов выступил городской Центр занятости населения. Оказалось, что учиться совсем не сложно, наоборот, интересно. Информация подавалась наглядно, преподаватели отвечали на все вопросы - ни разу не возникло ощущения, что это что-то сложное и непонятное. Кроме усовершенствования базовых знаний, ученики прошли краткий курс межличностных отношений, узнали, почему важно работать в команде.

- Это было очень интересно и, конечно, полезно. Я освежил свои знания, и это помогло мне не только в профессиональном, но и в личном плане: теперь решать даже самую сложную задачу я начинаю, разложив ее на мелкие детали, - рассказывает Василий Блинцов.

Кстати, повышение квалификации - это не просто обучение. Каждый слушатель курсов в учебном центре Института полимеров после успешного их окончания получает удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о профессиональной квалификации, подтвержденной Центром оценки квалификации (ЦОК) в наноиндустрии, номер которого входит в госреестр. А это уже уровень российского масштаба. Например, Василий Блинцов получил новую квалификационную группу, которая сегодня востребована на рынке труда.

В начале сентября Институт полимеров набирает новую группу на курсы повышения квалификации. Бесплатное обучение, организованное Центром занятости населения, можно пройти по двум направлениям: специалист технологической подготовки производства изделий из композитных полимерных материалов методом литья под давлением (наладчик инжекционно-литьевой машины - термопластавтомата) - 6-й уровень квалификации; организация технологического процесса производства изделий по переработке вторичных полимерных материалов с заданными свойствами (слесарь-техник по ремонту технологического оборудования) - 4-й уровень квалификации.

Записаться на обучение можно в любом районном Агентстве занятости, а также на сайте www.r21.spb.ru или по телефону горячей линии 8 (812) 320-06-52.