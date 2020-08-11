BABA YAGA знает, как помочь бездомному животному. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бренд BY (BABA YAGA) всегда «за» добрые начинания, потому с радостью поддержали социальный проект для помощи бездомным животным фонда «Зоозащита» совместно с «Комсомольской правдой» в Екатеринбурге.

Для этого была проведена специальная фотосессия, а «моделями» стали кошки и собаки, которые ищут дом и новых хозяев. Позировали перед камерами с хвостатыми героями дети сотрудников.

- Мы видим одну из своих задач в том, чтобы молодое поколение с детства выбирало правильные ориентиры, - отметили в компании BY. – Помощь бездомным животным, безусловно, воспитывает в детях сострадание и чувство личной ответственности, понимание того, как важно поддерживать тех, кто рядом.

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

От BY все участники фотосессии получили подарки: дети – забавные футболки, кепки и модные толстовки, а фонд «Зоозащита» корм и необходимые для животных вещи.

Поддержите фотоконкурс. Ставьте лайки и делитесь в соцсетях фотографиями животных, чтобы повысить их шансы найти любящих хозяев. Голосование продлится по 14 августа, так что еще есть время для доброго дела.