Лосилий поздравляет: жители Петербурга и Ленобласти могут бесплатно отправить близким оригинальные открытки.

Свой день рождения Ленинградская область отмечала в начале августа, но принимать поздравления продолжает до сих пор. Возможность присоединиться к этому приятному процессу есть у каждого: с 5 по 17 августа любой желающий сможет бесплатно отправить открытки, специально выпущенные ко Дню рождения Ленобласти. Да не простые, а с изображением самого обаятельного туристического символа региона – доброго и веселого лося Лосилия.

Адресата можно выбрать любого - родных, близких, коллег или партнеров по бизнесу. И даже самого себя. И это будет не просто поздравление, но и подарок. Если сфотографироваться с открыткой и выложить снимок в Инстаграм с хэштегами #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет, можно получить подарки.

Подарком станет и то, что отправка открытки не будет стоить ни копейки.

- Жители области – открытые и добрые люди, а потому мы решили сделать для них небольшой подарок – бесплатные поздравительные открытки. Уверен, что наша акция найдет отголоски в сердцах не только граждан Ленобласти, но и всей страны, - говорит директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Как отправить открытку

Искать ее в магазинах не придется: достаточно заполнить специальную форму на сайте. В анкете важно указать данные получателя: имя, индекс и адрес, а также свою электронную почту. Все данные будут обработаны, и открытки автоматически отправятся по адресам – дарить хорошее настроение получателям.