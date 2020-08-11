Участник шоу «ТАНЦЫ» проведет бесплатный мастер-класс для петербуржцев 12 августа

Чтобы попасть на занятие, необходимо предварительно зарегистрироваться

Опытный педагог и хореограф, один из самых ярких участников проекта «ТАНЦЫ» в 4-ом сезоне Wade Layonn проведет бесплатный мастер-класс по AFRO в Санкт-Петербурге. Все желающие могут прийти 12 августа в «Севкабель порт» и погрузиться в невероятно эмоциональный и колоритный танец. Этому стилю свойственна высокая пластика, движения бедрами, амплитудные движения руками и корпусом. Afro развивает координацию, чувство ритма, выносливость, пластичность и дает отличный эмоциональный заряд.

Чтобы попасть на занятие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Начало в 20:00, длительность занятия – 1 час. Материал будет рассчитан на начинающий уровень танцоров, поэтому дети от 10 лет также могут присоединиться к занятию.

Мастер-класс пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей. С собой лучше взять комфортную одежду, не сковывающую движения.

Организатор мероприятия – танцевальный центр «PROТАНЦЫ Питер». Wade Layonn является его резидентом.

Движение PROТАНЦЫ насыщено событиями: регулярные мастер-классы от сильнейших танцовщиков России и мира, танцевальные чемпионаты и баттлы. Креативный продюсер и идейный вдохновитель – режиссер-постановщик и продюсер Мигель.