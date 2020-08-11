Музыка в аэропорту, антисептики в отеле и не совсем шведский стол: Как первые туристы из Петербурга прилетели в Анталью

С 10 августа из Пулково запустили полеты в Анталью, Даламан и Бодрум. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые смелые петербуржцы полетели на отдых в Турцию первыми курортными рейсами. Именно с 10 августа из Пулково запустили полеты в Анталью, Даламан и Бодрум. Первый город из этого списка – несомненный лидер по популярности у туристов. Десять полностью заполненных рейсов туда отправились уже в понедельник. Петербуржцы из этих самолетов уже разъехались по своим отелям, осмотрелись, искупались в море и поделились первыми впечатлениями с «Комсомолкой».

Самый волнительный момент – прибытие в турецкий аэропорт. Ведь именно тут должны были измерять температуру и приглядываться к тем, кто кашляет или чихает. И если что не так – туриста «завернут» сдавать тест и в обсервацию.

– Температуру измеряли только в Петербурге при посадке на реи с, конкретно в аэропорту Антальи этого не было. Правда, всех, у кого были приспущены маски, попросили их надеть, – рассказала «КП-Петербург» петербурженка Лилия.

К слову, самые первые российские рейсы на курорт были из Москвы. И первых пассажиров даже встречали с музыкой, танцами и шарами. Кадрами из аэропорта Антальи уже пестрят все соцсети. Правда, такой праздник увидели не все.

– Нас с музыкои не встречали, подарки не дарили, но мы этого и не ждали, просто хотелось море и солнце! – делится туристка.

Девушка приехала в отпуск с семьей и с ребенком – все вместе они уже успели искупаться в Средиземном море. А еще – привыкнуть к новым правилам отеля. Весь персонал там ходит в масках, но отдыхающим носить их на территории отеля не обязательно. Кроме того, усилена уборка, расставленные антисептики. Но, пожалуй, главное изменение касается шведского стола: сами туристы больше не могут набирать в тарелки деликатесы.

– Раздача еды идет силами персонала, – рассказывает еще одна петербурженка, Марина. – По сравнению с прошлым годом питание сильно ужато. Не работает часть кафе в отеле и услуги типа вафель и лепешек.

Тем не менее, подходить за едой, как и раньше, можно неограниченное количество раз. Говорят петербуржцы, что работает и не вся привычная анимация: ведь массовые сборы сейчас лучше исключить. Зато в детской зоне некоторых отелей за малышами особый присмотр – им меряют температуру. Однако первые туристы сходятся в одном: народу на курорте пока действительно мало, так что и в аэропорту, и на пляжах, и в отеле нет толкучек. Тем более что гостиницы по правилам сейчас могут заполняться только на две трети. И конечно, первых заграничных туристов после «карантина» объединяет бесстрашие к коронавирусу.

– Я считаю, что в нашем метро легче подцепить вирус, чем здесь. Тем более тут нет ощущения толпы и скученности, – отмечает петербурженка. – Все меры мы соблюдаем.

КСТАТИ

Ежедневно в расписании Пулково стоит больше десятка рейсов в Турцию, в том числе и в Стамбул. В Анталью во вторник, 11 августа, самолеты тоже улетали с утра до вечера. Однако один из рейсов не обошелся без задержки: вместо 2 часов ночи самолет вылетел только в 8:37 утра – когда многие туристы уже надеялись отдыхать на пляже.