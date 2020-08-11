Новую набережную вдоль Большой Невки благоустроят к 2023 году

Благоустроят набережную за счет бюджетных средств. Фото предоставлено пресс-службой Приморского района

Через три года в Петербурге откроется обновленная набережная Большой Невки. Зону отдыха собираются благоустроить на территории между третьим Елагиным мостом и парком имени 300-летия Петербурга.

- Создание такой рекреационной зоны технически сложный и многоэтапный процесс. На этот год запланированы проектно-изыскательские работы: топографическая съемка объекта, разработка дизайн-проекта, геологические пробы грунта. А в 2021 году приступим к проектированию, - рассказали в пресс-службе Приморского района. - Все работы по благоустройству рассчитываем закончить в 2023 году.

Территорию набережной озеленят и обустроят маршруты для пешеходов и велосипедистов: построят прогулочную тропинку длинной 4,21 километра и двухполосную велодорожку со встречным движением, общей протяженностью 3,21 километра.

Территорию озеленят и создадут там зоны для отдыха. Фото предоставлено пресс-службой Приморского района

Интересно, что некоторые территории на набережной находятся во владении у частников. Для создания велопешеходных дорожек выкупать эту землю не планируют. Власти рассчитывают, что владельцы самостоятельно приведут ее в соответствие с общей концепцией.