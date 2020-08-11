«Петербургский дневник» покажет премьеру оперы «Русалка» 12 августа

"Русалку" инсценируют на Елагином острове.

Для «Петербургского дневника» уже стало хорошей традицией представлять спектакли на своей интернет-площадке и в социальных сетях. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все желающие смогут увидеть постановки в рамках Международного фестиваля “Опера всем” в онлайн-формате.

Так, 12 августа на сайте и в паблике «Петербургского дневника» ВКонтакте в 19:00 состоится прямая трансляция одной из премьер фестиваля - оперы «Русалка», созданной композитором Александром Даргомыжским.

"Русалку" инсценируют на Елагином острове: берег Средней Невки исполнит в этой постановке «роль» Днепра, а Елагиноостровский дворец навеет ассоциации с княжескими хоромами. Режиссером-постановщиком оперы стал Илья Архипов (театр Эстрады имени Аркадия Райкина). Ощутить атмосферу происходящего на сцене поможет многокамерная съемка, которой будет осуществляться съемочный процесс.