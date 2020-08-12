Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 августа: прогнозы второй волны инфекции и санитарные правила учебы в школах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 12 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 12 августа 2020 года. Впервые за время пандемии в городе отметили снижение смертности, несмотря на очередной антирекорд по летальным исходам за июль. Тем временем число ежедневных заболевших инфекцией вновь невелико.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 157 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии на данный момент составляет 33 204 человек. В числе выздоровевших уже 24 156 пациентов. Смертей в общей сложности 2176, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Директор НИИ Пастера Роспотребнадзора в эксклюзивном интервью «Комсомолке» поделился прогнозами на появление второй волны COVID-19 в Санкт-Петербурге и во всей России. Как считает академик РАН, рост заболевания может произойти, но не на таком уровне, как весной. А бороться с вирусом всем нам поможет коллективный иммунитет, который уже потихоньку начал вырабатываться.

Власти Санкт-Петербурга рассказали об особых санитарных правилах, по которым будут жить учащиеся школ с 1 сентября. В программе – постоянный вход и выход, закрепленный за каждым классом, а также учеба в одном специально выделенном кабинете. Не обойдется и без дезинфекции, антисептиков и измерения температуры.

Журналистка «КП-Петербург» выяснила, как дела у первых счастливчиков, полетевших отдыхать в турецкую Анталью после снятия запретов на туризм. По словам горожан, больше всего они переживают при заселении в отель, когда нужно проходить проверку на наличие инфекции.

Что касается Ленобласти, то там за прошедший день заразились инфекцией 28 человек (6234 в общем). 4650 пациента выздоровели, а 62 (+1) - скончался. Получается, что 1522 пациента остаются в активном состоянии заболевания.