В 20-летнюю годовщину со дня гибели «Курска» в МЧС поступило сообщение о возгорании подлодки в Кронштадте

Спасатели проверили сообщение о возгорании на подлодке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в 20-летнюю годовщину со дня трагедии на подлодке "Курск" проходят траурные мероприятия. На Серафимовском кладбище собрались родственники погибших 12 августа 2000 года моряков. В это время городское управление МЧС и поступило сообщение о возгорание подлодки в Кронштадте. Спасатели сразу же выехали к месту происшествия. К счастью, оказалось, что очевидцы попросту перестраховались.

- Ложный вызов, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар.

Возгорания на подлодке не было. Она находится на ремонте, поэтому с ней проводили сварочные работы.

Напомним, что 20 лет назад на Северном флоте во время учений произошел взрыв на подводной лодке "Курск". Погиб весь экипаж судна. По одной из версий, разорвалась одна из больших торпед.

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