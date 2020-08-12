МТС подарит своим абонентам полугодовую подписку Spotify Premium. Фото: МТС медиа.

МТС объявила о партнерстве с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify и об эксклюзивном предложении для своих абонентов - шесть месяцев бесплатной подписки Spotify Premium, которая позволяет слушать треки офлайн и без рекламы.

Бесплатный полугодовой период доступен всем абонентам МТС, которые становятся новыми пользователями сервиса Spotify. По истечении бесплатного периода стоимость подписки Spotify Premium составит 169 рублей в месяц и будет списываться с мобильного счета. Подключить подписку можно, набрав *123# на своем смартфоне, а также на сайте a.mts.ru/spotify.

- Заключение стратегического партнерства с самым популярным музыкальным сервисом в мире по числу подписчиков логичный шаг в развитии направления развлекательных продуктов в экосистеме пользовательских сервисов МТС. Музыкальный стриминг давно стал неотъемлемой частью жизни для миллионов пользователей в России, отметил первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслав Николаев.

Как отметил Илья Алексеев, генеральный директор Spotify в России, партнерство с МТС открывает возможность для 78 миллионов абонентов этой компании в России получить премиальный доступ к музыкальной библиотеке.