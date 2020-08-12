МегаФон запустил «Мобильный ID». Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

МегаФон запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID». Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь процесс занимает пять секунд.

«Мобильный ID» будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

- С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.

Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к сети Интернет.