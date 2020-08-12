Essity и «Старость в радость» запустили самую масштабную по географии благотворительную акцию

Фото предоставлено компанией Essity.

С 12 августа по 30 сентября в 870 торговых точках сети «Перекресток» по всей России пройдет акция «Ваша любовь – в вашей заботе». Для фонда помощи пожилым людям «Старость в радость» и компании Essity, международного производителя товаров для гигиены и здоровья, эта инициатива станет самой масштабной за все время сотрудничества, начиная с 2017 года.

Для организаторов акции одной из движущих целей кампании является продвижение осознанного стиля жизни, где есть место для добрых дел и оказания поддержки и помощи нуждающимся людям. Участвуя в благотворительной акции «Ваша любовь – в вашей заботе», каждый может совершить маленький шаг на пути к формированию благополучия и обеспечению комфортных условий не только для себя, но и других членов общества.

Принять участие в акции «Ваша любовь – в вашей заботе» и оказать поддержку людям пожилого возраста, проживающим в домах престарелых, может любой желающий. Для этого с 12 августа по 30 сентября нужно приобрести продукцию категории «Уход при недержании» бренда TENA в магазинах сети «Перекресток», принимающих участие в акции. Помочь подопечным фонда можно будет также онлайн, оформив заказ через мобильное приложение «Перекрёсток. Быстро» на дом. Десять рублей с каждой проданной упаковки урологических прокладок, пеленок, подгузников или подгузников-трусов для взрослых по окончанию акции будут перечислены в фонд «Старость в радость» на нужды пожилых людей.