Ежегодный фестиваль White Night Startup 2020 пройдет с 11 по 13 сентября

White Night Startup пройдет в этом году с 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено организаторами

Четвертый крупнейший фестиваль стартапов на Северо-Западе России White Night Startup в этом году соберет всех на территории технопарка Ленполиграфмаш с 11 по 13 сентября. В этому году объединяющей темой фестиваля станет идея инвестиций в человеческий капитал.

-Мы верим, что бизнес в 21 веке, - это не станки и здания заводов. Не офис и работа с 10 до 19, с перерывом на обед. Не километры кода и не цифры на банковском сче те. Бизнес - это люди. Инвестировать в людей - это так же естественно, как инвестировать в капитал компании или недвижимость. Инвестировать в себя с самого раннего возраста и до конца жизни - так же необходимо, как дышать, есть и спать. Каждый человек обладает потенциалом стартапа и мы хотим знать - как раскрыть этот потенциал, - отметил создатель проекта Александр Ружинский.

В "Амфитеатре" Ленполиграфмаша расположится главная сцена WNS и открытый лекторий. Здесь будут проходить выступления спикеров по различным темам: продажи, управление проектами, продвижение в соцсетях, инфлюенс-маркетинг, управление финансами предприятия, юридические основы предпринимательства — и это далеко не полный перечень.

Среди них – эксперт по цифровой трансформации бизнеса, бизнес-ангел, акционер Gett Владимир Маринович; основатель инвестиционного фонда AAA TRUST и REALITY ECOsystem Игорь Дубинников; серийный предприниматель, девелопер, инвестор, глава Группы компаний "БестЪ" и сети “Школа Бенуа” Андрей Лушников; основатель и управляющий партнер венчурного фонда и стартап-акселератора iDealMachine Сергей Фрадков; генеральный директор компании “Светлая Музыка”, организатор музыкальных фестивалей “Стереолето” и “Части Света” Илья Бортнюк; CEO агентства событийного маркетинга “Lineup”, спикер TEDx Зоя Скобельцина; основатель проекта Skillfolio - Виктория Шиманская.

Помимо лекций на площадке состоится ежегодный конкурс стартапов, а также тематический StandUp вечер "Весёлые факапы".

Локация будет работать 12 и 13 сентября с 11:00.

В залах пространства "Точка Кипения" пройдут образовательные активности и мастер-классы для старших школьников и их родителей, а также для педагогов, руководителей образовательных организаций и начинающих предпринимателей. Спикеры затронут такие важные темы, как финансовая грамотность, изменение рынка труда, выбор профессии, жизнь после школы, развитие предпринимательских навыков, ключевые навыки 21 века.

Во дворах Ленполиграфмаш посетители смогут утолить голод физический и музыкальный. Красочные фудтраки не только порадуют всех разнообразной едой и напитками, но и предложит экологичный подход к потреблению с раздельным сбором мусора; Ресторан и бар “Футура” создаст актуальный тусовочно-музыкальный вайб с участием диджеев и музыкантов. Pop-up Маркет у моря соберёт своих лучших резидентов - локальные проекты, крафтовые бренды и дизайнеры из разных городов России.

Вход на мероприятие свободный. Для участия необходима предварительная регистрация https://startupspb.com/projects/wns/.