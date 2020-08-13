Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 августа: штраф Дома ветеранов за скрытие числа больных пневмонией и фобии водителей маршруток

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 13 августа 2020 года.

«Комсомолка» опять собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 13 августа 2020 года. Ежедневное число заболевших по-прежнему не превышает показателя в 200 человек.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 161 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 33 365 человек. В числе выздоровевших уже 24 258 пациентов. Смертей в общей сложности 2188, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Очередной крупный штраф за нарушения по коронавирусу в этот раз достался Дому ветеранов войны и труда №1. Как выяснили в Роспотребнадзоре, а потом подтвердили в суде, некоторые медработники стационара пренебрегали ношением масок, дезинфекцией и ведением учета болезней. Не обошлось и без скрытия количества пациентов с пневмонией. При постановке окончательного диагноза некоторым больным не провели лабораторные исследования.

Оказалось, что некоторые водители петербургских маршруток боятся выходить на работу, потому что пассажиры не спешат надевать маски в общественном транспорте. Из-за этого перевозчики даже столкнулись с нехваткой работников.

Добавим, что в Ленобласти за минувший день инфекцию выявили у 28 человек (6262 в общем). 4672 пациента выздоровели, а 62 - скончались. 1528 человек пока живут с активным состоянием заболевания.