УРАЛСИБ досрочно погасил займ Агентства по страхованию вкладов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» досрочно возвратил займ Агентству по страхованию вкладов, опережая график, установленный планом финансового оздоровления, более чем на год.

Банк воспользовался правом на досрочный возврат займа в сумме 14 млрд рублей в связи с тем, что процедура финансового оздоровления проходит успешно, а план финансового оздоровления выполняется с опережением.

- Решение о досрочном возврате одного из займов является продолжением реализуемой Банком стратегии, направленной на успешное проведение финансового оздоровления и дальнейшее развитие Банка. При текущей конъюнктуре процентных ставок данное решение экономически обоснованно, – заявил Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

Возвращенный займ - это один из займов, предоставленных банку Агентством по страхованию вкладов в 2015 году в рамках проведения процедуры финансового оздоровления. Оставшиеся займы планируется погасить в соответствии с их договорным сроком.