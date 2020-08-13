Путешествие из Петербурга в Москву теперь еще интереснее

Аудиогид «Нам по пути» превратит поездку на машине в познавательный трип.

До чего дошел прогресс, теперь даже в туристическую группу записываться не надо - берешь экскурсовода с собой в машину. Или на велосипед. И все! Конечно, не живого, а электронного. Расскажем, что это за новшество. Сообщество блогеров Петербурга совместно с корреспондентами «Комсомолки» создали серию аудиогидов «Нам по пути». Их можно прослушивать во время путешествий на автомобиле или велосипеде по Ленинградской области и новой трассе М-11 «Нева», связывающей Москву и Санкт-Петербург.

Сообщество блогеров Петербурга совместно с корреспондентами «Комсомолки» создали серию аудиогидов «Нам по пути».

Как это работает

Нужно скачать бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL себе на телефон, причем неважно, какая у вас операционная система - Android или iOs. Далее в приложении выбираем маршрут из раздела «Нам по пути», куда вы направляетесь, нажимаете кнопку «Начать» и выжимаете педаль газа. Это если вы водитель. А если пассажир, то просто приготовьтесь созерцать прекрасное. Если путешествуете не на четырех колесах, а на двух, то тоже можете использовать этот аудиогид. Едете по указанному пути и слушаете увлекательные и содержательные истории о местах боевой славы, памятниках природы и местных достопримечательностях. Отдельно настраивать ничего не нужно. Гиды говорят в те моменты, когда путешественники попадают в зону охвата конкретной точки маршрута. Чтобы не зависеть от мобильного интернета, скачайте аудиогид и он будет работать оффлайн. Маршруты и озвучка будут доступны всегда, по времени существования они не ограничены. Еще один плюс. Мало того что аудиогид - это познавательно, ведь ты теперь знаешь, что это там за памятник слева, что вот это за местность такая и что за река, от которой остался лишь указатель, так еще и слушать приятно. Трассу М-11 «Нева» туристам помогут поближе узнать профессиональные артисты с бархатным тембром, к примеру, знаменитый голос диктора Шота Лемонджава, озвучивающего все церемонии открытия Петербургского международного экономического форума.

Можно совместить остановку на пути с познавательным отдыхом. ФОТО: Светлана Краснякова

Как появилась идея

Тут тоже все просто. Из жизни. Согласитесь, во время путешествий многие из нас задаются вопросом: когда и зачем появилось то или иное здание, старинная церковь, мимо которой мы проезжаем? Особенно интересуют знаки с названиями рек, малых поселений, они постоянно наводят на разные мысли и предположения. Но загуглить не всегда удается из-за плохой связи на трассе, к тому же это неудобно, если вы находитесь за рулем.

Представители населения Карелии встречают угощениями.

- Чтобы проводить время с пользой, изучать родные края, а также превратить долгую поездку в увлекательное путешествие, родилась идея создать аудиогид «Нам по пути», который расскажет истории разных уголков нашей большой страны, а также подскажет, где свернуть с трассы, чтобы полюбоваться, к примеру, красивым водопадом, - говорит автор и организатор проекта «Нам по пути» руководитель Сообщества Петербургских блогеров Павел Прокофьев.- Мы знаем, о чем говорим. За последние годы сделали целый ряд проектов по развитию внутреннего туризма в России. Объездили с блогерами все регионы Северо-Западного федерального округа, составляли карты, вели стримы и записывали видеоотчеты. Во время таких долгих поездок и родилась мысль создать автомобильные туристические аудиогиды, чтобы люди, путешествуя по России, могли слушать истории тех мест, которые сейчас проезжают. Кроме того, в рамках масштабного проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, созданы шесть аудиомаршрутов, которые рассказывают о памятных местах военных лет.

В Ленобласти очень много интересного, к примеру, крепость Копорье.

КОНКРЕТНО

О чем слушаем

Кроме памятных мест и истории примечательных районов между Москвой и Петербургом на трассе М-11, слушатели смогут узнать больше и о других местах Ленинградской области с охватом Псковской области и Республики Карелия.

Вот такие персонажи встречаются в Стрелецком остроге. Фото: СОЦСЕТИ

Озвучены маршруты:

Киевское шоссе - Псков - Санкт-Петербург

дорога вдоль реки Волхов (Новая Ладога - Старая Ладога - Волхов)

Краснофлотское шоссе (Санкт-Петербург - Сосновый Бор - Копорье)

Мурманское шоссе (Санкт-Петербург - Петрозаводск)

Нарвское шоссе (Санкт-Петербург - Ивангород)

Приморское шоссе (Санкт-Петербург - Выборг)

Приозерское шоссе (Санкт-Петербург - Приозерск - горный парк «Рускеала»).

В планах сделать:

- аудиогид на английском языке для иностранных гостей

- маршрут с захватом Тверской области.

Проект состоялся благодаря поддержке компании Автодор-Платные Дороги.

НА ЗАМЕТКУ

3 шага путешественника вместе с аудигидом «Нам по пути»:

- Установите приложение izi.TRAVEL (AppStore или GooglePlay) на ваш мобильный гаджет.

- Найдите через поиск выбранный вами маршрут проекта «Нам по пути» и нажмите кнопку «Начать».

- Слушать экскурсии в машине можно как со смартфона, так и с помощью автомобильной аудиосистемы посредством синхронизации устройств через Bluetooth или провод.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 блогеров участвовали при создании гида.

5000 км проехали сами, прежде чем приступили к составлению проекта.

Более 3 млн просмотров набрали стримы из путешествий, которые легли в основу аудиогида.

60 точек «озвучены» на разных маршрутах путешествия по трассе «Нева».

СПРАВКА

Проект состоялся благодаря поддержке компании Автодор-Платные Дороги.

Сайт проекта

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