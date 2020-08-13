МегаФон озвучил результаты работы за второй квартал 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор компании МегаФон Геворк Вермишян подвел итоги квартала и отметил, что на второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли. В этот период абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь.

- При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг, - отметил Вермишян. - Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции – исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов.

На протяжении квартала Мегафон старался поддерживать абонентов, предлагая самые актуальные услуги бесплатно. Так, был открыт доступ к собственным платформам МегаФон ТВ, Мегафон Образование и МегаФон Игры, обнулили стоимость трафика на популярные мессенджеры, сервисы доставки еды, онлайн-аптеки и образовательные порталы.

- Все это время мы предлагали специальные условия для общения абонентов, находящихся в роуминге, в том числе предоставляли бесплатные SMS на российские номера и звонки на основные горячие линии, - добавляет Вермишян. - Это, безусловно, отразилось на финансовых результатах по сравнению с прошлым годом, но позволило сохранить комфортные условия и качество услуг для абонентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сервисная выручка во втором квартале снизилась на 6,9% до 73,4 млрд руб.

Фиксированная выручка продемонстрировала небольшой рост на 1,0% и составила 6,8 млрд руб.

Общее количество посетителей салонов связи МегаФона во втором квартале было на 40% ниже, чем годом ранее.