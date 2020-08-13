Полон открытий. Доступен к заказу

В Петербурге прошла презентация нового Volkswagen Polo.

В Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта провели онлайн-презентацию нового Volkswagen Polo, сохранившего имидж безусловного бестселлера и ставшего сейчас еще прогрессивнее!

Гости презентации, которая проходила 30 июля в официальных аккаунтах Youtube и Instagram , смогли узнать, как Volkswagen Polo может выразить вашу индивидуальность и стать источником положительных эмоций.

Самыми свежими впечатлениями о новом автомобиле со зрителями трансляции поделился журналист, ди-джей «Авторадио» Александр Курдин.

Все желающие смогли задать вопросы участникам презентации, руководителям отделов продаж и финансового сервиса Фольксваген Центров Пулково, Таллинский и Лахта, а также ведущему презентации.

Смотрите онлайн трансляцию в записи в официальном аккаунте на Youtube. Не переключайтесь!

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