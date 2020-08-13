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Карта «Прибыль» УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт

Оформить ее можно в любом отделении или на сайте банка
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Карта «Прибыль» УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт.

Карта «Прибыль» УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт.

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий.

«Прибыль» – карта Банка УРАЛСИБ с возможностью доставки с курьером на дом клиенту. Максимальный процент на остаток по карте составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1% годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3% от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч рублей. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом с курьером или получение в отделении банка.

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