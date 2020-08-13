Земфира и Noize MC cтанут хэдлайнерами STEREOLETO 5 и 6 сентября

Мероприятие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Долгожданный 19-й российский международный музыкальный фестиваль STEREOLETO соберет всех в первые выходные осени – 5 и 6 сентября в «Севкабель порту».

Организаторы рассказали, что мероприятие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей. Правила посещения фестиваля и рекомендации для предупреждения распространения COVID-19 вскоре появятся на официальном сайте фестиваля.

К сожалению, из-за коронавируса и закрытых границ заявленные ранее иностранные артисты не смогут выступать на фестивале в этом году. Поэтому там выступят российские и белорусские музыканты.

5 сентября на сцене «пошумят» Noize MC, Хаски, Алёна Швец, РАДАР, Курара, Свидание, Молчат Дома, Недры, Другдиджея, BollywoodFM, UNDERHOOD, Со мною вот что.

На следующий день, 6 сентября, взорвут танцпол СБПЧ, МЕДЖИКУЛ, Intelligency, Папин Олимпос, ХАДН-ДАДН, Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, PLOHO, Деревянные Киты, СОЮЗ, ТРИПИНАДВА, Анна Ворфоломеева, а также непревзойденная Земфира.

Все купленные ранее билеты будут действительны для посещения в новые даты: билет на оба дня действителен для прохода 5 и 6 сентября, на 4 июля действителен для прохода 5 сентября, на 5 июля – для прохода 6 сентября. Обменивать их не нужно.

Если по какой-то причине в этом году вы не можете присутствовать на фестивале, предлагаем вам посетить STEREOLETO-2021 - просто сохраните свой билет, и его действие продлится автоматически на следующий год.