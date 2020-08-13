Единая карта оплаты проезда и парковок может появиться в Санкт-Петербурге и Москве

Санкт-Петербург и Москва думают над созданием единой системы оплаты проезда и парковок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чиновники транспортного блока Москвы и Санкт-Петербурга задумались над созданием объединенной системы оплата проезда и парковок на всех видах общественного транспорта. Все преимущества и недостатки ноу-хау должна оценить специальная рабочая группа.

Если говорить простыми словами, то власти обоих городов не хотят, чтобы люди забивали себе карманы московской «Тройкой», петербургским «Подорожником», а также отдельными транспондерами и парковочными картами. Так вышло, что жители двух столиц часто гостят друг у друга и хотят платить за проезд или парковку максимально удобно.

Единая система оплаты коснется и парковок в обоих городах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Ранее мы уже разрабатывали проект карты «Подорожник-Тройка», которой можно пользоваться как в Петербурге, так и в Москве. Но на такую карту можно записать только один вид проездного билета. Сейчас же речь идет о более широкой интеграции, - цитируют заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Карта «Подорожник-Тройка» себя не зарекомендовала, поэтому сейчас власти двух столиц думают о более широкой интеграции. Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас специалисты изучают различные варианты использования программных сервисов, чтобы организовать единую систему оплаты. Помимо этого формируется финансовая модель проекта. О сроках окончания пока ничего не известно.

Вдобавок Москва обещает на безвозмездной основе передать Санкт-Петербургу разработки и лицензии по внедрению инновационных способов оплаты проезда.