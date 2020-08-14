Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 августа: вспышка инфекции в Мариинском театре и нарушения в продуктовых магазинах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 14 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 14 августа 2020 года. По сравнению с пиком пандемии, ежедневное число заболевших горожан все еще невелико.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге подтвердили еще 160 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 33 525 человек. В числе выздоровевших уже 24 354 пациентов. Смертей в общей сложности 2203, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Подтвердились опасения – у части артистов Мариинского театра все-таки обнаружили коронавирус. Речь идет о нескольких членах балетной труппы. Теперь они изолировались на домашнем лечении под наблюдением медиков. Из-за вспышки инфекции балетные спектакли, которые должны были пройти на ближайших выходных, заменит опера.

Два продуктовых магазина известной торговой сети оштрафовали за жуткую антисанитарию. Грязь, отсутствие дезинфекции и учета температуры работников привели к тому, что несколько сотрудников пали под натиском COVID-19. Особенно Роспотребнадзор возмутило, что вместо кассиров в магазинах работали грузчики и уборщики.

Перевозчики Санкт-Петербурга рассказали, будут ли из общественного транспорта гнать прочь пассажиров без масок. Ранее «Комсомолка» писала, что водители маршруток бояться выходить на работу из-за угрозы заражения коронавирусом. Но в одном из автобусных парков города заверили, что прав на выдворение пассажиров у них нет.

Добавим, что в Ленобласти все районы официально вышли из «красной» зоны. За минувшие сутки там выявили инфекцию у 29 человек (6291 в общем). 4688 пациентов выздоровели, а 66 (+4) - скончались. 1537 человек пока живут с активным состоянием заболевания.