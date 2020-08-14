«Ненавижу насилие»: Иван Ургант поддержал жителей Белоруссии

Иван Ургант выразил поддержку народу Белоруссии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный телеведущий Иван Ургант высказался в поддержку белорусов. Уроженец Санкт-Петербурга опубликовал в своем Инстаграме бело-красно-белый флаг и написал несколько теплых слов.

- Ненавижу насилие! И люблю Беларусь! - говорится в посте телеведущего.

Напомним, что протесты в Беларуси начались после оглашения результатов президентских выборов, прошедших 9 августа. По официальным данным республиканского Центризбиркома, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - всего 10.

Известный ведущий запостил бело-красно-белый флаг в Инстаграме. Фото: instagram.com/urgantcom

Граждане Беларуси требуют пересчета голосов и освобождения всех задержанных.При этом сторонники Тихановской уверены, что все было с точностью до наоборот. В стране начались массовые беспорядки. первые три ночи после оглашения результатов происходили столкновения протестующих с ОМОНом, а потом протест перешел в мирное, но массовое русло с живыми цепями на улицах и забастовками на предприятиях.

Проходят митинги и у представительства посольства республики в Санкт-Петербурге. Каждый вечер на улице Бонч-Бруевича собираются сотни человек.

Напомним, что ранее белорусов поддержали американский музыкант и актер Джаред Лето, бизнесмен Илон Маск, а также многие известные российские артисты и известные лица.

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