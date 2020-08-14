«Невский Центр» запустил рекламную кампанию в поддержку арендаторов. Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

ТК «Невский Центр» запустил рекламную кампанию, направленную на поддержку арендаторов комплекса и возобновление их полноценной работы после карантина. «Выдыхаем» – именно этот призыв стал девизом акции в поддержку магазинов ТК

- Лицом кампании стала девушка – дерзкая, но при этом милая, щурящаяся от петербургского солнца. Она вышла из карантина и вдохнула радость свободы и снятия ограничений, – поясняет менеджер по маркетингу ТК «Невский Центр» Марина Сметанина. – Выдыхаем – это значит, что на улице стало можно ходить без маски. Всем было очень сложно – и бизнесу, и обычным людям. Сейчас жизнь входит в привычное русло.

Во время карантина арендаторы ТК были ограничены в реализации актуальных коллекций, поэтому «Невский Центр» разработал рекламную кампанию, которая объединила акции магазинов в один большой Sale.

- Несмотря на то, что самому торговому комплексу пришлось нелегко, мы в первую очередь всегда стараемся думать о наших арендаторах и посетителях, поэтому и решили сделать рекламную кампанию, которая должна помочь нашим магазинам как можно быстрее вернуться к докарантинному объему продаж, – добавляет Марина Сметанина. – Мы придумали механику, при которой арендаторы предоставляют скидки в промо-зоне, отмеченной специальным стикером (это может быть отдельная стойка, стол или целая зона, где размещена информационная табличка с указанием предложения). Также магазин-участник акции размещает на входную группу стикер с изображением лица рекламной кампании.

Акция запущена и в сети Интернет: специальные предложения арендаторов «Невского Центра» представлены на сайте ТК и в социальных сетях. Таким образом, создается особая коллаборация торгового комплекса и всех брендов, представленных в нем.