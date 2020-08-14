«Петербургский нефтяной терминал» провел замеры выбросов. Фото предоставлено пресс-службой ПНТ.

«Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) провел замеры содержания в воздухе паров нефтепродуктов. Замеры проводились как на границе санитарно-защитной зоны терминала, так и непосредственно в жилых районах на ул. Маршала Казакова, 78 и на Канонерском острове на границе санитарно-защитной зоны ПНТ.

Замеры проводились 29, 30 и 31 июля, а также 6 августа двумя независимыми организациями: экологической лабораторией «ПТК-Аналитик» и компанией «Центр экологических исследований и мониторинга». Исследования показали, что содержание в воздухе выбросов находится в пределах нормы. Ни один показатель не превышал предельно-допустимых концентраций (ПДК), а некоторые показатели ниже ПДК в несколько раз.

По словам главного инженера ПНТ Юрия Каторгина, руководство терминала старается сделать все, чтобы не доставлять жителям юго-запада Петербурга неудобств. ПНТ всегда уделял вопросам экологии и политике добрососедства максимальное внимание. И сейчас терминал запускает проект мониторинга выбросов, который поможет оперативно устранить возможные источники запаха, если он возникнут.

- Терминал готовится провести проект реконструкции называемой «старой» части - советское оборудование постройки 1960-х годов будет заменено на новое – самое экологически безопасное. Помимо резервуаров, построенных по технологии «стакан в стакане» и современных сливных эстакад мы установим пароуловители и рекуператоры, чтобы максимально снизить риски неприятных запахов. Мы слышим недовольство некоторых соседей и готовы предоставить всю информацию о проекте реконструкции старой части, а также оперативно отреагировать на любые вопросы, - прокомментировал главный инженер ПНТ.