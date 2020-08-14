По новым правилам: как начнут учебу школьники Санкт-Петербурга

У детей с 1 сентября начнутся очные занятия. Фото: Кирилл КУДРЯВЦЕВ

Эти каникулы, казалось, не закончатся никогда. Последний раз школьники по-настоящему сидели за партами в конце марта. Еще два месяца занимались удаленно. Плюс лето, плюс свободное посещение в последние недели марта. В общем, некоторые ученики не были в школе полгода!

В этой ситуации то, что у детей с 1 сентября начнутся очные занятия, действительно хорошая новость! Но надо понимать: «нормально» и «как обычно» не будет еще долго. Как минимум до нового года школы будут жить по временным санитарным нормам, разработанным Роспотребнадзором. Они вступили в силу постановлением Главного санитарного врача РФ № 16 от 30 июня 2020 года и пока что будут действовать до 31 декабря.

Разбираемся, о чем идет речь.

1. Никаких праздников

Первое, что бросается в глаза, запрет на проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». То есть, запрещены праздники, концерты, олимпиады, где могли бы пересечься дети из разных классов.

Мероприятия внутри одного класса не запрещены. Но аниматора в школу пригласить не получится. Не состоятся и традиционные осенние фотосессии: фотографов тоже не пустят.

При этом линейки на 1 сентября в Санкт-Петербурге все же состоятся – их проведение согласовано с Роспотребнадзором. Но присутствовать на них будут только первоклассники и будущие выпускники – ученики 11 классов.

- Остальные школьники 1 сентября просто приходят на занятия, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова. – В этот день традиционно состоятся тематические уроки. В этом году они будут посвящены 75-летию Победы.

Временно мероприятия внутри одного класса не запрещены. Фото: Кирилл КУДРЯВЦЕВ

2. Дети – по кабинетам

Основной принцип школы образца-2020: «я в домике». Чтобы классы меньше контактировали между собой, за каждым из них закрепили отдельный кабинет. И это касается не только начальной, но и средней школы, и даже старшеклассников.

- Посещать спортзал и предметные кабинеты ученики будут в соответствии с расписанием уроков, - это уже рассказали родителям в школе №62 Выборгского района. – При хорошей погоде физкультура пройдет на улице.

«Предметные» - это кабинеты, оснащенные специальным оборудованием, которое учитель не сможет переносить из класса в класс. В первую очередь это касается уроков физики, химии, информатики, технологии. Кроме того, во многих школах к перечню добавили иностранные языки. Ведь если класс разделен на группы с разными учителями, провести совместный урок в одном учебном пространстве просто нереально.

Как рассказали «КП» в одной из школ Фрунзенского района, самым сложным оказался вопрос с группами продленного дня в начальной школе. Обычно в них попадают дети из разных классов, но теперь это запрещено.

Кстати, еще одним решением станут сдвоенные уроки. Это стало известно в ходе доклада губернатора Александра Беглова на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса.

3. Всем свое время

Праздники отменили, по кабинетам распределили. Но есть еще места, где школьники наверняка пересекаются: коридоры во время перемен, школьный холл и раздевалка – утром, перед уроками, а также столовая.

Смотрим, что сказано об этом в правилах.

«Школа должна работать по специальному расписанию уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии или приема пищи в столовой».

Иными словами, школы обязали составить такое смещенное расписание, чтобы дети из разных классов практически нигде не встречались. Вплоть до графика прихода на уроки по классам.

- По возможности будет организовано несколько входов в образовательные организации. За каждым классом будет закреплен постоянный вход и выход из здания, составлен график прихода, – рассказал Александр Беглов.

Действительно, школам пришлось пойти на сложный шаг и открыть сразу несколько входов. Классы будут приходить на занятия с разницей минимум в пять минут. В теории вроде как получилось, но что из этого выйдет на практике, когда на занятия пойдут первоклашки: еще не ориентирующиеся ни в раздевалке, ни в коридорах… Учителя пока только пожимают плечами: мол, как-то приспособимся.

Классы будут приходить на занятия с разницей минимум в пять минут.

4. Следить за здоровьем

В школах теперь должны проводить ежедневные «утренние фильтры» с использованием бесконтактных термометров. Также на входах, в санузлах и пищеблоках установят дозаторы со средством для дезинфекции рук.

- В каждой организации должно быть оборудование по обеззараживанию воздуха, - рассказал Александр Беглов. - Детские сады и школы будут оснащены бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

ВОПРОС РЕБРОМ

Нужно ли будет сидеть на уроках в масках?

В комитете по образованию отвечают: пока что (подчеркнем: пока что) таких распоряжений не было.

- В правилах, которыми мы руководствуемся, сказано, что средства индивидуальной защиты обязательно должны быть у обслуживающего персонала и работников пищеблока, - пояснила Анна Миронова. – Педагогов и учеников носить маски не обязывают.

КСТАТИ

А как же дополнительные кружки и секции?

Пожалуй, самый больной вопрос: как будут работать учреждения дополнительного образования. Это касается, как школьных отделений, так и отдельных домов детского творчества. Все упирается все в те же правила, утвержденные Роспотребнадзором, которые предписывают не смешивать детей из разных классов и школ вместе. Тогда как школьные кружки никто не делит на отдельные классы, максимум – на параллели. А в тот же Аничков дворец ежедневно приезжают заниматься сотни детей со всех школ города.

- Действительно, есть нюансы, которые сейчас мы обсуждаем с региональным Роспотребнадзором, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по образованию. – В ближайшие дни ждем новое постановление правительства, где будут прописаны эти моменты.

Добавим, 21 августа в Петербурге пройдет общешкольный педагогический совет, где будут обсуждаться в том числе и в первую очередь все эти вопросы. К этому моменту, как пояснили «Комсомолке», окончательные правила уже скорей всего будут утверждены.