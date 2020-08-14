Силовики перехватили 25 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга

Несколько десятков брикетов с кокаином нашли на корабле в порту Санкт-Петербурга. Фото: МВД России

Силовики изъяли больше 25 килограмм кокаина, который доставили в Санкт-Петербург из Бельгии. Опасный груз пришел в порт Северной столицы. Благо у правоохранительных органов в составе МВД, ФСБ и ФТС уже была наводка от бельгийских коллег по поводу «сюрприза» в виде крупной партии наркотиков.

- Кокаин прибыл на территорию РФ на крупнотоннажном корабле, который перевозил грузовой транспорт. Наркотики расфасовали в несколько брикетов и спрятали их в кабине одного из автомобилей. Правоохранительные органы тщательно осмотрели все 50 большегрузных машин и в итоге в одной из них нашли запрещенные вещества, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Та самая кабина грузовика и тайник с наркотиками. Фото: МВД России

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения нелегального портового груза. Правоохранительные органы сконцентрировали свои силы на поиске злоумышленников, причастных к международному наркотрафику.

Добавим, что днем ранее в Санкт-Петербурге изъяли больше 22 килограммов метилэфедрона у закладчика, который прятал наркотики вблизи ж/д транспорта.