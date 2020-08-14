Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2020 года: открытие детских садов, школ и колледжей в обычном режиме

С 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге в очередной раз частично снимут режим самоизоляции по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новое снятие режима самоизоляции могут ждать жители Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Итак, в этот раз послабления по коронавирусу следующие – с первого дня осени детские сады, школы и колледжи Северной столицы смогут работать в обычном режиме.

Больше никакой дистанционки! Ну, если второй волны коронавируса не будет. Фото: Александра СУРИС

Да, теперь никакой дистанционной учебы. Но, заметим, университетов в списке послаблений нет. В целом, в учебных учреждениях все равно сохранятся меры безопасности по коронавирусу. Например, основной принцип работы петербургских школ будет сосредоточен на том, чтобы классы как можно меньше контактировали между собой. Обо всех изменениях в учебе детей «Комсомолка» писала отдельно.

Студенты колледжей точно будут учиться очно, а вот учащиеся вузов - пока нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас прорабатывается вопрос о возобновлении работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых, - сообщают в пресс-службе Смольного.Остальные ограничения в городе продлеваются по 30 августа. Однако власти уже забегают вперед и анонсируют другие возможные послабления.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга «Комсомолке» объяснили, что вопрос с дополнительным обучением школьников пока упирается в регламент. Дело в том, что нельзя смешивать детей из разных классов, а тем более школ. Окончательное решение будет озвучено до 21 августа.