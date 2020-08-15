Самолет из Санкт-Петербурга в Анталью экстренно вернулся в Пулково

Самолет Петербург - Анталья вернулся в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем в субботу, 15 августа, в Пулково вернулся рейс, вылетевший на турецкий курорт Анталья. Назначено отправление было на 13:35. Однако через некоторое время после взлета борт вновь оказался в Северной столице. Пассажиры лайнера ожидают другого самолета до Турции в аэропорту.

Как рассказал «КП-Петербург» один из пассажиров, рейс перенесли на более позднее время – для вылета в Турцию готовят другой борт. Сначала «вторую попытку» назначили на 19:00 часов вечера. Однако, судя по данным онлайн-табло Пулково, туристам придется подождать еще дольше. Сейчас задержанный рейс планируется к вылету на 20:00. А значит, пассажиры отправятся в отпуск как минимум на 6,5 часов позже запланированного.

– Не отпускает нас родина, вернули самолет обратно, ждем инструкций, – рассказывает в соцсети другой пассажир из Петербурга.

На время ожидания туристам предоставили воду и питание. Из-за чего пришлось вернуться в Пулково, пассажиры не знают. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, такое решение было принято по техническим причинам. По предварительной информации, на борту сработал датчик. Посадка в Пулково прошла в штатном режиме.

Тем временем Санкт-Петербургская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту возвращения самолета. По предварительным данным, у самолета не убрались шасси.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры:

- По предварительным данным, самолет рейсом FV 5663 авиакомпании «Россия» вылетел сегодня в 13:48 по маршруту Санкт-Петербург - Анталия. После взлета в связи с тем, что не произошло уборки шасси самолет возвратился в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна произведена благополучно. На борту находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа. В настоящее время запланирован вылет резервного судна. Пассажиры обеспечены прохладительными напитками и питанием.