Живая музыка, вкусная еда и муралы со знаменитостями: На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner

В Петербурге открылось пространство Kino Corner. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на одну индустриальную площадку стало больше. Находится она во дворах «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте, 10. «Комсомолка» узнала, чем собрались удивлять посетителей нового культурного пространства Kino Corner.

Первое,что бросается в глаза, - расписанные художниками стены. Их украшают муралы с изображением советских картин - золотой коллекцией «Ленфильма». Тут и Фаина Раневская, и Шерлок Холмс с Доктором Ватсоном, и герои «Собачьего сердца», «Человека-Амфибии», «Соломенной шляпки» и других персонажей.

В пространстве собираются проводить мастер-классы, лекции, мероприятия для детей и молодежные концерты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь же выставка картин: черно-белые фотографии актеров Сергея Безрукова, Алексея Нилова, генерального директора «Ленфильма» Инессы Юрченко и других известных персон Петербурга.

Для подкрепиться установили разные точки общепита - фуд-траки с мороженым, шавермой, бургерами, лапшой и блинами.

По всей площадке расставлены винтажные предметы. Неожиданно было увидеть старинные парты с крышками. Словно привет из «лихих 90-х!» Поставили и настоящий деревянный трон, и почту для сценариев. Сделали все это неспроста. В пространстве собираются проводить разные мастер-классы, лекции, мероприятия для детей и молодежные концерты, поэтому все обязательно пригодится.

С 16 августа по 30 сентября - все на киноулицу "Ленфильма"! Фото: Олег ЗОЛОТО

Хватает тут места, где посидеть, покушать или просто отдохнуть. Установили стулья, скамейки, столы.

В культурном пространстве даже можно купить футболку с надписью «Сними меня в кино». Тем самым организаторы привлекают внимание к киностудии. Ведь одна из главных задач проекта Kino Corner - сделать эти дворы особым местом молодежи, которая так или иначе интересуется кино.

- Мы открыты для любых идей! У нас нет денег, но есть возможности, - отметила Инесса Юрченко, перерезая красную ленточку.

Среди гостей, которые собрались на открытии, встретили немало известных актеров.

Открытие было торжественное - с перерезанием красной ленточки. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Возлагаю большие надежды на нашу молодежь. Очень радуюсь,когда подрастающему поколению дают возможность реализовывать их новаторские замыслы. Я,например,очень люблю у молодых людей подпитываться разными идеями. Поэтому надеюсь,что это место поможет им дальше развиваться, - отметила актриса Кристина Кузьмина, известная по ролям в сериале «Тайны следствия» и фильме «Мы из будущего 2».

КОНКРЕТНО

Уже в воскресенье, 16 августа, Kino Corner распахнет для всех жителей и гостей города. С 12.00 до 22.00 на площадке будет настоящий праздник. Для всех выступят Дунаевскии Orchestra, Тося Чайкина. Chronic Preview, Алиса Гребенщикова, ICCI и DJ VTLTY. Вход на территорию бесплатный,работать она будет только по выходным.