Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 августа: Еще 163 новых случая инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 августа 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» вновь подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 августа 2020 года. За прошедший день в Северной столице выявили еще 163 случая заражения опасной инфекцией.

- Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 34 009 человек. В числе выздоровевших уже 24 555 пациентов. Смертей в общей сложности 2225, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Накануне на коронавирус обследовали еще 15 918 человек. Около 500 находятся под наблюдением медиков. Многие из них лежат в обсерваторе либо на самоизоляции.

Напомним, с 1 сентября в Санкт-Петербурге вступают в силу новые послабления по коронавирусу. Детсады, школы и колледжи города заработают в обычном режиме, но с мерами безопасности.

Добавим, что в Ленобласти за минувшие сутки выявили инфекцию у 28 человек (6373 в общем). С начала пандемии 4731 пациентов выздоровели, а 66 - скончались. 1642 человек пока живут с активным состоянием заболевания.