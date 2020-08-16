Появились подробности обрушения временной стены в ТРЦ «Мега Дыбенко»

Гипсокартонная стена рухнула в ТРЦ "Мега Дыбенко". Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Комсомолка» узнала подробности обрушения временной стены в ТРЦ «Мега Дыбенко». Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в одном из помещений возле «Икеи» действительно проводили ремонт. Для этого на месте соорудили гипсокартонную перегородку, чтобы уберечь посетителей торгового центра от строительной пыли. Однако в какой-то момент стена не выдержала и упала.

- За минуту до обрушения она начала трещать, и отвалился плакат рекламный. Все произошло прямо рядом с нами. Поэтому мы все отошли. Жертв нет, но из-под завалов доставали только девушку, которая работала в «Островке», это магазин в проходе, - рассказала «КП» свою версию событий очевидец Татьяна.

Как выяснилось позже, помощь спасателей МЧС не потребовалась. Сейчас строители самостоятельно оградили место происшествия и продолжают убирать завалы.

- На место не стали вызывать спасателей МЧС и медиков скорой помощи, так как пострадавших входе обрушения нет, - добавили в пресс-службе правительства 47-го региона.

«Комсомолка» дозвонилась в «Мегу Дыбенко» и там заверили, что ТРЦ открыт и продолжает работать в прежнем режиме.