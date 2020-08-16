Житель Карелии попытался задушить жену, не дождавшись поздравления с годовщиной свадьбы

Пьяный муж напал на жену, которая не захотела поздравить его с годовщиной свадьбы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Карелии разгорелась жестокая семейная драма – муж принялся душить жену, когда не дождался от нее поздравлений с годовщиной свадьбы. Все произошло на глазах у детей. К счастью, женщина сумела вырваться из рук неадекватного супруга и тут же обратилась в полицию. Домашнее насилие закончилось для мужчины уголовным делом.

Оказалось, в день торжества горе-муж перебрал со спиртным. Ему не понравилось, что жена не праздновала с ним и вообще вела себя холодно.

- Установлено, что 32-летний мужчина в ходе конфликта ударил супругу по лицу, а затем толкнул в грудь, отчего она упала. Он стал держать ее, угрожая убийством. Один из детей попытался помочь матери и отвлек его внимание. В этот момент женщина ударила мужа ногой в пах и сбежала, - сообщает детали роковой ссоры в пресс-службе ГУ МВД России по Карелии.

Полиция уже закончила расследование уголовного дела в отношении мужа. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Тем временем жена, естественно, не простила тирана и подала на развод.

Добавим, что накануне в Санкт-Петербурге ревнивый муж поджег дорогую иномарку своей жены, не желая с ней расставаться.