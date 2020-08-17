«Я старый и у хозяев нет денег меня содержать»: В Санкт-Петербурге на улицу выкинули больного 16-летнего пса

Петербуржцы спасают пса, брошенного на улице хозяевами. Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

Жители Санкт-Петербурга шокированы жестокостью хозяев, которые выгнали на улицу собаку, прожившую в их семье долгие годы. Старого и уже больного пса породы стаффордширский терьер, они просто привязали у парадной и ушли, оставив лишь записку.

- Здравствуйте, я Гуф. Мне 16 лет. У моих хозяев нет денег меня содержать. А еще я глухой, - говорились на мятом листке, как будто от имени самого Гуфа.

Ранним утром минувшего воскресенья пса нашли жители одного из домов на Учительской улице. Собака, привыкшая к семье и людям, не могла понять, почему хозяева так долго отсутствуют и просто сидела на земле.

- Я до сих пор не могу понять, ведь он же смотрел им вслед, а потом сидел и ждал что за ним вернутся. Как все просто у людей... Оставить и написать записку...Невозможно такое видеть, - возмущаются горожане в паблике «Амстафф команда. Питер».

К собаке "добрые" хозяева приложили записку с объяснениями. Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

По счастью, прохожие оказались внимательными и нашли записку. Тут же «по тревоге» были подняты все зооволонтеры, которые начали искать варианты помощи собаке.

- Очень трогательный старик, хочется обнять и плакать. Вчера был всемирный день бездомных животных, на одного стаффа их стало больше, - написали в соцсетях члены Амстафф команды, помогающие бездомным и брошенным животным.

Для начала Гуфа отвезли в ветеринарную клинику. Там у старого стаффордшира нашли несколько опухолей и другие болячки, свойственные tго возрасту. Пока Гуф находится в клинике, а волонтеры ищут ему передержку или постоянный дом.

Они не знают, сколько еще времени отмерено этой несчастной собаке, но надеются, что оно будет хорошим.