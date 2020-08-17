«Началась инфекция, состояние тяжелое»: Дочь пенсионерки, блуждавшей 18 дней по лесу, просит помощи врачей из Санкт-Петербурга

Пенсионерка находится в реанимации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История 73-летней пенсионерки из деревни Втроя Ленинградской области Екатерины Чижовой облетела всю страну. Женщина выжила после 18 дней блужданий по лесу, где она была совсем одна без еды и воды. Поисками Екатерины Михайловны занимались сотни волонтеров, друзья и родственники, и когда уже казалось, что надежды нет, она нашлась! Ее случайно обнаружили охотники: несчастная, уже совсем обессилев, лежала у болота.

Родные Чижовой пулей прилетели за своей потеряшкой и тут же отправили ее в больницу. Врачи поместили Екатерину Михайловну в реанимацию, но, к сожалению, до хэппи-энда еще далеко. Состояние петербурженки, пережившей непростое испытание, ухудшилось, и ей снова нужна помощь.

Пенсионерку искали сотни волонтеров Фото: Лиза Алерт

- Маму в выходные переводили из реанимации в терапевтическое отделение больницы в Сланцах, - рассказала «КП-Петербург» дочь Екатерины Чижовой Ирина. - Нас к ней запустили, но состояние у нее плохое. Она не двигается, не встает, не садится. Говорит, что сил нет. У нее за 18 дней все мышцы повреждены. Сейчас ей снова стало хуже. Температура поднялась под 40, сбить ее не могут. Дело в том, что у мамы очень сильно повреждены кожные покровы, из-за этого пошла инфекция, и ее снова вернули в реанимацию. Врачи делают все возможное, но вы поймите меня правильно, мы живем в маленьком городе. Я хочу, чтобы подключились специализированные профессионалы из Санкт-Петербурга. Ей готовы предоставить вертолет для транспортировки. Но как нам выйти на медицинские федеральные учреждения?

Пенсионерку нашли в 15 километрах от места пропажи

Дочери Екатерины Чижовой просят перевести пенсионерку в Санкт-Петербург в Центр имени Алмазова.

- Мама сейчас в депрессии. Она адекватна, но смотрит все время в одну точку. Всякие глупости говорит, что не хочет… Ничего не хочет, - плачет дочь пенсионерки. - Она погибнет, если ей сейчас не помочь! Это будет трагедия. Я не знаю, что мне делать. Прошу, помогите нам!