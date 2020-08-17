259 молодых ученых из Санкт-Петербурга получат гранты от Смольного

Молодым ученым дадут гранты из бюджета Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург будет еще активнее поддерживать молодых ученых. На эти цели в новом бюджете города заложено 34 миллиона рублей, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. А это значит, что круг финансовой поддержки будет расширен.

- Постановление о предоставлении субсидий ученым до 35 лет одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Это позволит поддержать 259 молодых исследователей – на 37 человек больше по сравнению с 2019 годом. Размер субсидии молодым ученым составит 100 тысяч рублей, молодым кандидатам наук – 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Получить выплаты смогут стать ученые и кандидаты наук ВУЗов, отраслевых, а также академических институтов, расположенных в Петербурге.

По слова губернатора Северной столицы, деньги помогут ученым более эффективно вести работу и проводить исследования на высоком уровне, ведь средства пойдут на покупку оборудования, оплату услуг организаций, без которых невозможны научные публикации, подача заявок на получение патентов и так далее.

Средства пойдут на покупку оборудования и прочие нужды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов отметил, что Петербург - город науки и власти должны создать все условия для работы ученых, в том числе молодых. Тем более, что такие задачи прямо прописаны в Указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Отметим, что подавляющее большинство молодых петербургских ученых - «технари». По данным Комитета по науке и высшей школе, на естественные, точные и технические науки - до 80% заявок о получении грантов. Еще 15% - это гуманитарные науки, культура и искусство и 5% - медицина.

Стоит напомнить, что сами гранты начали выдавать в Петербурге больше 25 лет назад. С 1994 года помощь от города получили тысячи человек. Только за последние 12 лет гранты на сумму в 310 миллионов рублей выплачены 2345 ученым.