Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

259 молодых ученых из Санкт-Петербурга получат гранты от Смольного

Каждому из них выплатят от 100 до 150 тысяч рублей
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
КомментироватьОставить комментарий
Молодым ученым дадут гранты из бюджета Петербурга.

Молодым ученым дадут гранты из бюджета Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург будет еще активнее поддерживать молодых ученых. На эти цели в новом бюджете города заложено 34 миллиона рублей, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. А это значит, что круг финансовой поддержки будет расширен.

- Постановление о предоставлении субсидий ученым до 35 лет одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Это позволит поддержать 259 молодых исследователей – на 37 человек больше по сравнению с 2019 годом. Размер субсидии молодым ученым составит 100 тысяч рублей, молодым кандидатам наук – 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Получить выплаты смогут стать ученые и кандидаты наук ВУЗов, отраслевых, а также академических институтов, расположенных в Петербурге.

По слова губернатора Северной столицы, деньги помогут ученым более эффективно вести работу и проводить исследования на высоком уровне, ведь средства пойдут на покупку оборудования, оплату услуг организаций, без которых невозможны научные публикации, подача заявок на получение патентов и так далее.

Средства пойдут на покупку оборудования и прочие нужды.

Средства пойдут на покупку оборудования и прочие нужды.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов отметил, что Петербург - город науки и власти должны создать все условия для работы ученых, в том числе молодых. Тем более, что такие задачи прямо прописаны в Указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Отметим, что подавляющее большинство молодых петербургских ученых - «технари». По данным Комитета по науке и высшей школе, на естественные, точные и технические науки - до 80% заявок о получении грантов. Еще 15% - это гуманитарные науки, культура и искусство и 5% - медицина.

Стоит напомнить, что сами гранты начали выдавать в Петербурге больше 25 лет назад. С 1994 года помощь от города получили тысячи человек. Только за последние 12 лет гранты на сумму в 310 миллионов рублей выплачены 2345 ученым.

картина дня

Рекомендуемые