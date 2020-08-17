Стало известно, в каких районах Санкт-Петербурга школьники могут остаться без питания в сентябре

Из-за бюрократических проволочек школьники могут остаться без питания. Фото: Артем КИЛЬКИН

В новом учебном году 2020/2021 в Санкт-Петербурге сотни тысяч школьников могут остаться без горячего питания. Несмотря на то, что первое сентября уже не за горами, в большинстве районов Северной столицы еще не заключены контракты с поставщиками завтраков и обедов. А кое-где — даже не объявлены тендеры. Что происходит — разбирались корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

«ВСЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ НА ПАНДЕМИЮ»

Как правило, к розыгрышу тендеров на поставки школьного питания предприниматели начинают готовиться еще в июне-июле: формируют штат, собирают документацию, заполняют заявки. Однако в этом году районы почему-то запаздывают с процедурой. Пока что, если верить данным Единого портала госзакупок, с поставщиком завтраком и обедов определился только Пушкинский район. В Московском, Фрунзенском и Адмиралтейском тендеры только-только объявили — со сроком подачи заявок до 3-4 сентября. Информации о закупках из Красносельского, Кировского, Выборгского, Калининского и других районов на портале не удалось обнаружить вовсе.

Первое сентября не за горами, а контракты еще не готовы. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Почему так происходит - никто толком не может сказать, - констатирует председатель петербургской общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. Именно к ней, когда обстановка накалилась, а ждать объявление конкурсов стало невмоготу, обратились городские предприниматели. - Когда я стала разбираться, выяснилось, что тут накопился какой-то чудовищный комплекс проблем: где-то Роспотребнадзор не утвердил меню, где-то Управление по социальному питанию не согласовало конкурсную документацию. И, конечно, все сваливали задержку на пандемию: все силы брошены на противоэпидемиологические мероприятия, а остальное - второстепенно.

В ФОРСИРОВАННОМ ТЕМПЕ

Впрочем, даже с учетом пандемии ситуация получается, мягко говоря, странная. Не далее как в конце 2019 года систему школьного питания в Санкт-Петербурге признали лучшей в стране - и не кем-нибудь, а Министерством просвещения. А тут вдруг все порушилось, причем не по каким-то объективным причинам, а из-за всеобщей забывчивости и безалаберности.

Свои коррективы в распорядок тендеров внес коронавирус. Но все же сваливать все задержки на него нельзя. Фото: Мария ЛЕНЦ

- На самом деле районы пытались организовать конкурсы еще с апреля, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор одного из городских комбинатов социального питания, тоже пострадавший от всеобщей сумятицы. - Но постоянно сталкивались с какими-то трудностями - то в документах обнаруживали неправильно напечатанное слово и из-за этого отправляли их на повторное рассмотрение на десять дней, то требовали включить какие-то пункты, которые явно противоречат существующему законодательству. Доходило до абсурда - в одном из районов Роспотребнадзор не согласовал меню. А в другом районе точно такое же, слово в слово - согласовал. После того, как им на это указали, специалисты пообещали разобраться и перезвонить. Прошло уже три недели - до сих пор перезванивают.

С чем связаны такие «финты ушами», объяснить, опять же, никто не может. Между тем, пока документы гоняются по замкнутому кругу, время идет. На данный момент у районных администраций, чтобы успеть в первому сентября наладить питание в школах и детских садах, остался один путь: воспользоваться правом «экстренного» заключения договора с компаниями, которые уже занимались поставками завтраков и обедов в предыдущие годы - напрямую, безо всяких конкурсов. Но и здесь есть свои подводные камни.

По словам представителей бизнеса, речь идет о десятках тысяч школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН

«СИТУАЦИЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ»

- Заключить такой договор можно максимум на полтора месяца, - констатирует Гришина. - А потом все равно нужно будет объявлять тендер. И не факт, что компания, услугами которой воспользуется школа или детский сад, этот тендер выиграет. То есть, получает что: предприниматель собирает штат, закупает продукты, подписывает соглашение - а через полтора месяца от его услуг попросту отказываются. Во-первых, это попросту невыгодно. Во-вторых - эта процедура все равно требует согласования на уровне конкретных образовательных учреждений, а их у нас на каждый район приходится около двухсот. Когда все это делать, если до первого сентября осталось чуть больше двух недель? Ну и третий момент - если это и будет делаться, то наспех, в форсированном темпе. Получится ли в таких условиях закупить качественные продукты, привлечь грамотных специалистов - вопрос открытый.

Разговор с самим руководителем Управления Алексеем Барабанщиковым не сложился - в пресс-службе ведомства нас с первых же слов переадресовали на вице-губернатора Олега Эргашева. В аппарате чиновника корреспондета «Комсомолки» заверили, что о ситуации знают, и школьников с детсадовцами в беде не бросят.

В предыдущие годы районы начинали готовиться к розыгрышу тендеров еще в мае-июне, а в этом припозднились. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Действительно, в некоторых районах возникли определенные сложности с заключением договоров, - отметила пресс-секретарь вице-губернатора Татьяна Суслова. - Олег Николаевич в курсе, вопрос находится на его особом контроле. В тех школах, которые не успевают выйти на конкурсные процедуры, будут заключаться договоры напрямую с единственным поставщиком, это делается в течение двух дней. Сама проблема будет решена до конца августа. Более подробный комментарий о том, как именно это планируется сделать, мы будем готовы предоставить чуть позже. Но без питания школьников, конечно же, никто не оставит.