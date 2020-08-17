Петербуржцы стали еще больше пользоваться мессенджерами. Фото: МТС Медиа.

По данным МТС, рост спроса петербуржцев на мессенджеры, телемедицинские сервисы и государственные ресурсы оказался выше, чем у москвичей.

В августе петербуржцы стали пользоваться мессенджерами на треть чаще, чем в среднем в прошлом году. Популярность сервисов электронного общения у москвичей с прошлого года практически не изменилась. Также разрыв наблюдается в росте спроса на телемедицинские (+17% в Петербурге и -4% в Москве) и государственные электронные сервисы (+14% в Петербурге и +4% в Москве).

Несмотря на открытие торговых центров в Санкт-Петербурге и Москве, жители обеих столиц обращаются к онлайн-шоппингу в 2 раза чаще, чем в 2019 году. Аналитики МТС предполагают, что после долгого нахождения на самоизоляции эта привычка у горожан сохранится еще на длительный срок.

Самым востребованным цифровым сервисом с начала «карантинной» весны как у петербуржцев, так и у москвичей остаются онлайн-кинотеатры. Данная тенденция во многом связана с продолжающимся закрытием кинотеатров в Петербурге и ряде ограничений по посещаемости для кинозалов в Москве.

Ограничения в массовом детском отдыхе во время каникул у школьников сказываются на стабильной популярности таких киберспортивных и геймерских платформ. Активность на них более чем в 2,5 раза превышает активность прошлого года.

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.