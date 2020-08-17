Проехать 4 км и не попасть в ДТП: Тестируем новую велодорожку на Крестовском острове

На Крестовском острове вокруг Приморского парка Победы обустроили велополосу Фото: Олег ЗОЛОТО

Этим летом в Санкт-Петербурге продолжили развивать велоинфраструктуру. В начале августа на Крестовском острове вокруг Приморского парка Победы обустроили велополосу: по правой стороне проезжей части нанесли дорожную разметку оранжевого цвета. Еще и месяца не прошло, а негативных комментариев в соцсетях по обустройству полосы появилось уже немало. Горожанам не понравилось, что сделали ее односторонней и обозначили краской, а не белым пластиком. Так она быстро сотрется, и водители автомобилей совсем ее перестанут замечать. Корреспондент «Комсомолки» решила сама проверить насколько комфортно и безопасно ездить по новому маршруту.

Велодорожка теперь есть и на Крестовском острове. Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

Улица Рюхина: мысленно перекрестилась

Около 17.00 стартую напротив входа в парк. Там, где и начинается велодорожка. Движение, как и писали в сети, одностороннее. На это указывают стрелки на асфальте. А оградительная оранжевая полоса дает понять, что парковать свой транспорт здесь нельзя. Но наших людей это не смущает: буквально в 2 метрах от старта стоит иномарка, а за ней еще парочка машин. Пришлось все объезжать. Внимательно смотрю по сторонам, при этом слежу за тем, чтобы не въехать в припаркованные авто. Имея 20-летний стаж управления двухколесным, удается справиться с этой задачкой без потерь. Но вот перекреститься несколько раз, мысленно, все же пришлось. Не успела почувствовать себя в безопасности, как через 100 метров увидела очередную преграду – багажник BMW. Быстренько объехать не получилось: машины неслись с двух сторон, поэтому пришлось слезть с велосипеда и подождать подходящего момента. В надежде, что никто не выскочит из-за поворота и не собьет меня, набираю скорость и кручу педали дальше.

О том, что ездить по велополосе проблематично из-за припаркованных авто, в комитете знают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крестовский проспект: рай для двухколесных

На Рюхина велополоса заканчивается. И я заезжаю велодорожку с белой разметкой, которая идет вдоль проспекта через парк. На углу, кстати, находится станция велопроката. На этом участке ехать по специально оборудованной для «железных коней» дороге – одно удовольствие. Не переживаешь, что попадешь в ДТП или не врежешься в кого-то. Места здесь больше, поэтому кататься только в радость.

С Крестовского выезжаю на Южную улицу. И снова появляется оранжевая велополоса. Но проехать по ней, к сожалению, не могу: чуть ли не на километр растянулась колона припаркованных автомобилей. Благо можно преодолеть это расстояние по тротуару. По нему и продолжаю движение.

С левой стороны виднеется пляж, Малая Невка, спортивная площадка. Здесь можно немного отдохнуть и позаниматься. Справа – множество ресторанчиков. У большинства есть открытые террасы. Поэтому если проголодался – отличный вариант, чтобы сделать паузу и подкрепиться.

Теннисная и Велосипедная аллеи: время послушать музыку

Велополоса продолжается и по направлению к легкоатлетическому манежу. Повезло, что дорога, как мне показалось, здесь не такая оживленная. Поэтому еду спокойно и уверенно. Не побоялась даже включить музыку в наушниках для поднятия настроения. Спереди крутят педали еще несколько велосипедистов. Никто никого не обгоняет. Минуя «Газпром арену», которая располагается с левой стороны от меня, выезжаю на Велосипедную аллею, а затем сворачиваю направо на улицу Северная дорога. Здесь разметка не заканчивается. Но коленки снова начинают трястись: как-никак проезжая часть, на большой скорости несутся авто. Стараюсь не поддаваться панике и любуюсь видами вокруг – с одной стороны набережной Гребного канала, с другой – растительностью парка. И, вроде бы, немного отпускает…

Пока все это похоже на езду с препятствиями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не замечаю, как оказываюсь около «Диво острова». Здесь дорога сужается из-за припаркованных по левой стороне машин. Вновь приходиться быть начеку. «Везет, что спереди никто не загораживает проезд», - подумала я, и откуда не возьмись навстречу выехали велосипедисты. Еще одни нарушители! Движение-то односторонне.

Финиш. И мой вывод: новая велополоса не подходит для спокойной прогулки на двухколесоном, скорее это – преодоление полосы препятствий.

ОФИЦИАЛЬНО

Звоните в ГИБДД – автомобиль эвакуируют

Как рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, велополосы экспериментальные и сделали их к финалу Лиги Чемпионов УЕФА, который планировался в 2021 году, но пройдет он только в 2022 году. Вопрос об их постоянном обустройстве рассмотрят после проведения соревнований.

- Велополоса помогает разграничить движение велосипедистов и пешеходов, - пояснили в ведомстве. - В выходные на Крестовском острове гуляет много людей, и они себя не очень комфортно чувствуют, когда идут по тротуару, а им навстречу велосипедист или человек на самокате.

Штраф за парковку в неположенном месте составляет около 3000 рублей, но многих это почему-то не пугает. Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, что ездить по велополосе проблематично из-за припаркованных авто, в комитете знают. Только сделать, увы, ничего не могут: это на контроле у сотрудников ГИБДД.

- Если автомобиль нарушает правила дорожного движения, то нужно набрать 112 и его эвакуируют, - посоветовали в пресс-службе управления государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Кстати, штраф за парковку в неположенном месте составляет около 3000 рублей.