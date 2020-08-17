«Лабиринт Кириллицы» открылся у петербургского «Манежа»

Инсталляция лабиринт. Фото: СОЦСЕТИ

В рамках проекта «Тридцать три знака» у западного фасада «Манежа» появился лабиринт в форме строчной буквы «а», автором которого стал Юрий Гордон. Прогуляться по нему может бесплатно любой желающий. Внутри лабиринта зритель погружается в историю письменности, наблюдает за ее развитием и связью с современным искусством.

- В своем проекте мы обращаемся не только к профессиональным дизайнерам и ценителям современного искусства, но и к школьникам, студентам, ко всем, кому интересна история нашей азбуки. Зрителю необязательно быть в курсе современных тенденций развития искусства, все объясняется простым, живым языком, - рассказывает Митя Харшак, куратор проекта «Тридцать три знака».

Митя Харшак. Буква. Фото: СОЦСЕТИ

Специально для посетителей инсталляции художник Виктор Пушкарев создал серию видео, посвященных каждой из букв русского алфавита. Для их просмотра на стенах лабиринта расположены QR-коды, по которым можно перейти.

Путешествие в историю азбуки не ограничивается прогулкой по «Лабиринту Кириллицы». Проект «Тридцать три знака» объединяют целую серию уличных инсталляций «АБВГД – Авторские Буквы В Городе». Современные российские художники и дизайнеры создали пятнадцать «живых» кириллических букв и разместили их в городском пространстве.

- Многие объекты инсталляции интерактивны, - поясняет Митя Харшак. – Можно найти букву, которая издает звуки голосами нескольких художников, можно найти и ту, что только создает иллюзию движения.

Авторы проекта постарались разместить свои работы на самых значимых площадках города, таких как Петропавловская крепость, Севкабель-Порт, площадь Труда, двор Шереметьевского дворца, Никольские ряды, Мраморный дворец и сад Фонтанного дома. Увидеть там буквы Кириллицы можно с 14 августа по 14 октября.