Зенит - ЦСКА 19 августа 2020: Прогноз на матч 3 тура чемпионата России по футболу

В июне "Зенит" победил ЦСКА с крупным счетом Фото: Анна Мейер/ ФК "Зенит"

Домашние игры 2020/21 «Зенит» открывает матчем с одним из принципиальных соперников – московским ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 19 августа 2020 и начнется в 20.30. Это центральный матч тура и первое «дерби двух столиц» в новом сезоне.

Пока нет информации об увеличенном количестве билетов в продаже для болельщиков, так что нормы те же – на стадионе должно быть заполнено не больше 10 процентов мест. Это чуть более шести тысяч зрителей.

«КП» проанализировала прогнозы на матч 3 тура чемпионата России по футболу «Зенит» - ЦСКА 19 августа 2020. На старте чемпионата обе команды в лидерах. Обе набрали по шесть очков за два матча, но в турнирной таблице «Зенит» все же расположился на первой строчке, а ЦСКА на второй: петербургская команда в сумме забила на один мяч больше.

В составах команд тоже есть определенные проблемы, которые теоретически могут выровнять положение на поле.

Так, у ЦСКА до сих пор не восстановился от повреждения в игре с «Химками» Федор Чалов, непонятна ситуация с Николой Влашичем, который пропустил два тура из-за повреждения. Упорно ходят слухи, что хорвата планируют продать, но Виктор Гончаренко заявил, что рассчитывает на него в игре с "Зенитом".

«Зенит» в свою очередь на ближайший матч лишился защитника. Ярослав Ракицкий в матче против «Ростова» получил вторую желтую карточку и пропускает встречу с ЦСКА. В итоге перед принципиальным матчем у петербуржцев всего два центральных защитника, один из которых 19-летний Данила Прохин.

- Потеря любого игрока, тем более одного из лидеров, — головная боль, - признал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - На то мы и команда, чтобы решать все вопросы, связанные с пропуском того или иного игрока. Будем думать.

История встреч

В Премьер-лиге команды играли друг против друга 50 раз. Судя по статистике, это два равных соперника. «Зенит» одерживал победу 17 раз, столько же команды играли вничью ЦСКА побеждал 16 раз.

Последний раз москвичи обыгрывали петербуржцев в ноябре 2018 года.

Прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА 19 августа 2020

У ЦСКА есть дополнительная мотивация на победу. В июне сине-бело-голубые разгромили москвичей на их же стадионе – 0:4. Очевидно, что гости будут делать все, чтобы взять в реванш.

Впрочем, букмекеры в успех этого крестового похода не верят: На победу «Зенита» они дают коэффициент 1,7, тогда как на успех москвичей – 5,5 -6,2. Коэффициент на ничью в среднем составляет 3,6.