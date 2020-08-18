Охотники за пособиями увеличили в 10 раз число безработных в Санкт-Петербурге

В июне 2019 года в Петербурге было зарегистрировано в службе занятости чуть больше 12 000 безработных, в июне 2020-го – 92 000. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коронавирус на порядок увеличил количество безработных в Санкт-Петербурге. И дело тут не только в «коронакризисе», удаленке и массовом закрытии предприятий малого и среднего звена, но и в русской смекалке.

– В июне 2019 года в Петербурге было зарегистрировано в службе занятости чуть больше 12 000 безработных, в июне 2020-го – 92 000. Таких увеличений не было в периоды кризисных явлений в предыдущие годы: если годом ранее на одного безработного приходилось две вакансии, то сейчас одна вакансия – на троих, – объяснил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко. – Дело в том, что были введены электронная регистрация и выплаты от государства. В результате оказалось, что четыре пятых из вновь зарегистрированных безработных – люди, которые работали или даже продолжают работать в неформальном секторе экономики города.

Так, на конец июня в службе занятости было зарегистрировано 106 400 петербуржцев, из которых 91 800 были в статусе безработного. Причем 77 000 из них пополнили ряды безработных в течение апреля, мая и июня. Для сравнения, весь рынок труда Петербурга немногим превышает три миллиона человек.

По прогнозам Смольного, к концу года, когда выплаты из федерального и регионального бюджетов прекратятся, уровень безработицы снизится до обычного уровня.

Средняя номинальная зарплата петербуржца в январе-мае 2020 года - 65 337 руб. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О ГЛОБАЛЬНОМ

В целом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что противоковидные ограничения повлияли на социально-экономическое развитие города крайне негативно.

– Если в первом квартале года по большинству показателей наблюдался уверенный и устойчивый рост, то сегодня мы наблюдаем снижение, – подчеркнул он. – Для поддержки предприятий и населения предприняты меры на федеральном и региональном уровнях. Бюджет в первую очередь перенаправили на поддержку здравоохранения, которому дополнительно выделили порядка 13 млрд руб. Для поддержки бизнеса изыскали 18 млрд руб., что позволило не допустить глобального падения экономики. По мере снятия ограничений наблюдаем восстановление экономической активности, но пока не все отрасли заработали в полную силу.

По словам Валерия Москаленко, введенные весной меры были «соразмерны масштабам угрозы распространения инфекции, благодаря которым удалось избежать резкого скачка заболеваемости».

– Но ситуация повлияла на деловую активность: в пиковый период ограничения затронули 60% организаций, а уровень закрытости экономики на начало мая составил 25%, то есть ограничения затронули каждого четвертого работника, – добавил он. – Комплекс мероприятий и стабилизация эпидситуации позволили снять основную часть ограничений, и сегодня закрытость составляет 0,3%.

Градоначальник заключил, что «итоги и прогнозы вызывают сдержанный оптимизм», и напомнил: «чем жестче будем соблюдать требования, тем быстрее восстановим экономику и снимем ограничения».

ДОСЛОВНО

Валерий МОСКАЛЕНКО, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:

– Ключевой фактор сдерживания стабильность – эпидемиологическая ситуация. Важна готовность города к возможной второй волне пандемии при разных ее сценариях. При этом готовность надо обеспечить не только в сфере здравоохранения, но и в реальном секторе экономики. Чтобы была настоящая готовность всех организаций и предприятий работать в новых условиях. И чтобы у правительства были шансы не вводить такие жесткие ограничения, как при первой волне.

Весь рынок труда Петербурга немногим превышает три миллиона человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КСТАТИ О ДЕМОГРАФИИ

На начало июня в Петербурге проживало около 5 395 200 человек. С начала года численность населения снизилась на 2 900 человек. Коэффициент смертности за первые пять месяцев 2020-го превысил такой же показатель 2019 года на 6,9 процента. По прогнозу, в ближайшие годы петербуржцев будет становиться больше: в 2023-ом нас станет уже 5 423 000 человек.

ЦИФРА

65 337 руб. – средняя номинальная зарплата петербуржца в январе-мае 2020 года (+3,5% к 2019 году).

КОНКРЕТНО

Промышленность в первом полугодии 2020 года – -5,9%, в том числе:

– машиностроение – -25,6%,

– пищевая – +4,7%,

– фармацевтическая – +35,4%.

Строительство – +0,3%, в том числе ввод жилья – +21,8%.

Розничная торговля – -8,1%.

Внешняя торговля – -11,9%.

Платные услуги населению – -21,1%, в том числе общественное питание – -30%.

Потребительские цены – +2,8%.