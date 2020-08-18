Более 300 петербуржцев соревнуются в экологичности, не покидая своих квартир

Акция продлится до 29 августа.

Командные соревнования «Чистые Игры» по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов проходят в Северной столице. Порядка 300 петербуржцев уже соревнуются в экологичности. Правда, не так, как раньше.

Из-за запрета на организацию массовых мероприятий, чемпионат решили проводить на удаленке. Участникам нужно выполнять серию полезных и креативных заданий про осознанное потребление, повторное использование вещей и переработку отходов.

- 2020-ый год дал нам интересный вызов. Все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Наши региональные координаторы в Сочи, Первоуральске и Полярных зорях опробовали так называемый «децентрализованный» формат, а по всей России мы провели Премию борцов с мусором. Оказалось, по одиночку люди тоже готовы участвовать, а почувствовать себя командой можно и в онлайне, — рассказывает лидер проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

Несмотря на то, что испытания уже стартовали, подключиться к участию все еще можно. Для это нужно подписаться на уведомления группы ВКонтакте. Раз в день или два будут приходить задания, которые нужно выполнить, а результаты опубликовать в соцсетях с хэштегом #чистыечелленджи.

Организаторы отмечают: те, кто справятся первыми, станут победителями. Призы подготовили отличные: подарочные наборы, сумки, наборы из экомагазинов, мерч от движения «РазДельный Сбор» и другие.

Акция продлится до 29 августа.