Глава петербургского «Метростроя», обвиненный в растрате 300 миллионов рублей, сорвал старт сезона хоккея на траве в России

Генерального директора "Метростроя" обвиняют в растрате бюджетных средств. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывший глава «Метростроя» Николай Александров с 2019 года находится под следствием. Его обвиняют в двух эпизодах растраты бюджетных денег - на 178 и на 153 миллиона рублей. Уголовное дело расследуют сотрудники ФСБ, сам Александров свою вину не признает. Суд периодически меняет ему меру пресечения, то отправляет в СИЗО, то под домашний арест. Как ни странно, но преступления, в которых обвиняют бывшего метростроителя, неожиданно отразились на большом спорте. Александров до сих остается главой российской Федерации хоккея на траве, и так как нового президента избрать не смогли, на грани срыва оказался старт очередного сезона. Все полномочия на проведение матчей сейчас передали Федерации бейсбола России.

Напомним, Николая Александрова задержали в декабре 2019 года. По версии следователей, фигуранты дела заключили фиктивный договор на поставку строительных материалов фиолетовой ветки метро, но щебень так и не пришел. А 178 миллионов рублей испарились.

Александров так и не передал руководство Федерацией хоккея на траве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чуть позже в деле Александрова появился еще один эпизод (сценарий тот же, - примеч.Авт.), который был связан уже с электромонтажными работ на строящихся станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Следствие уверено, через фиктивный договор с ООО «Опт-Юнион» было перечислено 153 миллиона рублей, но материалы так и не были поставлены. Адвокаты недавно пытались обжаловать возбуждение второго уголовного дела, но суд им в этом отказал.

Пока же Александров со своим адвокатами бился в суде за свою свободу, Федерация хоккея на траве была пущена на самотек.

- Все в федерации было завязано на нем, в особенности все финансовые вопросы, - рассказали "КП-Петербург" в федерации. - После ареста Александрова экстренно был созван исполком, который назначил внеочередную конференцию, на которой 25 февраля 2020 года избрали нового президента - Андрея Кананина. Но ему не удалось урегулировать юридические вопросы, при регистрации нового президента в Минспорта был получен отказ. Таким образом, под угрозу был поставлен весь спортивный сезон.

Хоккей на траве оказался под вопросом Фото: ФХНТ

По словам сотрудников федерации, Андрей Кананин обвинил в своих проблемах Александрова и своего коллегу - вице-президента Георгия Галашева.

- Якобы те не передавали документы, необходимые для регистрации организации в Минспорта, - продолжают в Федерации. - Здесь хоккейная общественность начала делиться на противоборствующие лагеря. Некоторые стали считать проведенную в феврале Конференцию не легитимной. Неразбериха в руководстве и безвластие привели к тому, что инициативная группа, во главе с Президентом федерации хоккея на траве города Москвы Ириной Слаутиной, понимая, что спортивный сезон уже трудно будет спасти, нашла способ хотя бы сохранить финансирование для немногочисленных бюджетных команд-мастеров по хоккею на траве. Для этого необходимо было любой ценой провести чемпионат России. Способ заключался в том, чтобы приостановить аккредитацию всероссийской федерации и передать ее полномочий по проведению соревнований сторонней спортивной федерации. Такие прецеденты уже имели место быть.

Как будет развиваться ситуация с хоккеем на траве, неизвестно Фото: ФХНТ

В итоге полномочия Федерации хоккея на траве передали Федерации бейсбола России. Но тут уже взбунтовались некоторые члены федерации и региональные представители игроков хоккея на траве.

- О комиссии по лишению аккредитации я узнал только накануне - за день до заседания, - пояснил "КП" вице-президент Федерации хоккея на траве Георгия Галашев. - То, что наши права передают федерации бейсбола мы узнали вообще постфактум. С региональными федерациями это обсуждено не было. Пять региональных федераций попросили не отзывать аккредитацию. Но мы остались не услышанными. Есть ли опыт у федерации бейсбола проведения таких мероприятий непонятно. Я считаю, что передача прав была проведена с нарушениями. Без заявления Федерации хоккея это было сделать невозможно. А у нас нет ни одного легитимного человека, который мог бы подписать такое заявление. Нет человека, который мог бы представлять интересы Федерации хоккея на траве. У нас нет исполкома. У нас есть легитимный президент Александров, но он находится под следствием. Члены исполкома должны были выбрать врио президента, но этого не произошло. Как наши сборные будут участвовать в чемпионате Европы в следующем году? Чтобы эту работу подготовить, нужно заниматься этим уже сегодня. У меня это все вызывает большую озабоченность.

Как будет развиваться ситуация в Федерации хоккея на траве, пока неизвестно. Адвокат Николая Александрова Александр Олин от всех комментариев по уголовному делу отказался. Выразить позицию своего подзащитного по поводу ситуации вокруг хоккея на траве он не смог. По последний информации, сам бизнесмен находится под домашним арестом, ему разрешены прогулки и общение с адвокатом.