Спасти туристическую отрасль Санкт-Петербурга поможет дружба с регионами-соседями

Главный туристский продукт Петербург – его особая атмосфера во всех ее проявлениях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за коронавируса рынок туризма Петербурга просел на 90 процентов. И даже с учетом повышенного интереса российских путешественников к городу и возможного открытия границ к концу 2020 года Северная Венеция подойдет с минусом в 70 процентов. Такие прогнозы озвучили на заседании в Смольном во вторник, 18 августа.

– В 2019 году город достиг рекордных показателей по въездному потоку, и мы обоснованно ждали увеличения турпотока и в этом, но пандемия не дала воспользоваться преимуществами, – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Сейчас ситуация остается сложной для сферы туризма и для десятков смежных отраслей экономики. Петербург может рассчитывать на внутренний туризм, готовимся и к восстановлению турпотока из-за рубежа. Это не только быстрые деньги, в которых нуждается регион, но и имя города.

Коронавирус пришел в город на Неве накануне старта туристического сезона. По сути, он начинается для Петербурга только сейчас, и то лишь за счет отечественных вояжеров. Так, если в июне 2019 года гостиницы были загружены на 80 с лишним процентов, то в июне 2020-го – лишь на два процента.

Петербург готовится и к восстановлению турпотока из-за рубежа. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Какой Петербург будет интересен туристам после вируса? Любой: главный туристский продукт Петербург – его особая атмосфера во всех ее проявлениях, – подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. – Прорабатываем проект новой туристской географии, которая покажет Петербург как всесезонный и интересный для коротких и длинных визитов, мотивирует туристов возвращаться в город снова и снова, увеличит срок пребывания и средний чек. Точками роста в ближайшее время станут электронные визы, седьмая степень свободы воздушного пространства, событийный туризм и Чемпионат Европы по футболу.

Чтобы подготовить город-«магнит» к возможному наплыву туристов, в нем организовали прозрачную систему информирования о мерах безопасности. Так, Петербург первым в стране присоединился к международной программе Всемирного Совета по туризму и путешествиям Safe Тravels.

– В период кризиса важно, несмотря на известность и популярность Петербурга, вкладываться в маркетинг, поскольку в городе появляется много нового, и об этом нужно постоянно рассказывать целевой аудитории, – добавила вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Наталья Трунова. – Важно формировать новые продукты, нацеленные на семейный и детский отдых, оздоровительный туризм. А также стоит поддержать предприятия в сфере туризма до осени 2021 года, тогда ситуация будет менее болезненной.

В июне 2019 года гостиницы в городе были загружены на 80 с лишним процентов, а в июне 2020-го – лишь на два процента. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада Александр Потехин обратил внимание на добрососедство с другими регионами Северо-Запада.

– Важно плотнее интегрироваться и связывать программы соседей с нашими. И это не благотворительность: это взаимовыгодно, – пояснил он. – Ведь, если мы отправная точка, то транзитом нас турист не проскочит: он обязательно задержится, пойдет в музей, в ресторан, в гостиницу. А потом, возвращаясь из соседнего региона, задержится еще на сутки-другие. Для Петербурга подобная синергия будет исключительно полезной.

КОНКРЕТНО

10,4 млн туристов – общий турпоток Петербурга в 2019 году.

378,6 млрд руб. – вклад туризма в экономику Петербурга.

3-5 дней – средняя продолжительность пребывания туриста в Петербурге.

36 400 руб. в среднем оставляет в Петербурге каждый турист.

107 500 петербуржцев работало в 2019 году в индустрии гостеприимства, а в смежных отраслях в высокий сезон – 500 000 человек.