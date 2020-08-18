Смольный: средняя зарплата петербуржцев превысила 65 тысяч рублей

Средняя зарплата в Петербурге превысила 65 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга выросла на 3,5% и превысила 65 тысяч рублей. Такие данные были приведены на заседании городского правительства, посвященного социально-экономическому развитию Северной столицы.

- За пять месяцев 2020 года уровень средней номинальной зарплаты вырос на 3,5%, составив 65,3 тысячи рублей, что на треть выше среднероссийского уровня, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом, рост мог быть выше, однако на экономику Петербурга сильно повлияла ситуация с коронавирусом, из-за которого многие предприятия оказались закрыты. Сильный удар получила туристическая отрасль, сфера общественного питания, развлечений и досуга.

В целом, объем платных услуг населению снизился на 21,1%, а оборот общественного питания – на треть. Падали даже розничные продажи продуктов и непродовольственных товаров, хотя магазины работали без перебоев.

Снижалось и промышленное производство, однако отдельные направления, такие как производство продуктов и лекарств (что понятно), прилично подросли.

В среднем, один петербуржец получает на треть больше простого россиянина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пострадавшим от пандемии отраслям в Смольном помогали финансово - объем поддержки бизнеса составил 18 миллиардов рублей. При этом продолжили реализовываться крупные инвестиционные проекты, такие как строительство моторного завода корейского автогиганта «Хендэ Мотор».

Но, есть и проблемы. Так, по сравнению с прошлым годом, в городе резко выросло число безработных. Если в июне 2019-го на бирже труда числилось около 12 000 человек, то в июне 2020-го – 92 000.

Зарплата петербуржцев выросла на 3,5% за первые пять месяцев 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как объяснил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, эффект возник из-за спроса на пособия. При этом многие горожане, решившие встать на учет, параллельно где-то неофициально работают.

По прогнозам чиновников Смольного, когда бюджетные выплаты прекратятся, число безработных постепенно снизится до обычного уровня.

Отметим, что всего в Санкт-Петербурге числится около трех миллионов официальных рабочих мест.