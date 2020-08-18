Судебная драма: Защитник историка Соколова подал жалобу на адвоката семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко

Адвокат Соколова жалуется на свою коллегу со стороны потерпевших Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебная драма над экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым получила новый виток. Теперь противостояния из зала суда по уголовному делу плавно перетекает во взаимные иски адвокатов сторон друг к другу. Началом новой войны стало появление в деле очередного защитника со стороны Олега Соколова, им стал Александр Торгашев, который, согласно информации с сайта СПбГУ, числится преподавателем вуза. Это возмутило семью убитой Анастасии Ещенко, поэтому их адвокат Александра Бакшеева подала жалобу в университет, попросив проверить этичность появления Торгашева.

Вскоре Александр Торгашев не заставил себя ждать и сам уже пожаловался на Александру Бакшееву в адвокатскую палату Москвы.

Адвокат Александр Торгашев готовит иски к СМИ и Александре Бакшеевой Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Жалоба касается некоторых высказываний по отношению ко мне и Олегу Валерьевичу Соколову, - пояснил "КП-Петербург" Александр Торгашев. - Как только я получу ответ от палаты, я смогу поподробнее рассказать об этом. А пока, считаю, вдаваться в подробности неэтичным.

К слову, Александр Торгашев также сейчас готовит иски о клевете.

- Готовятся обращения в компетентные органы, в том числе в суд. Подробности вы узнаете в ближайшее время, - загадочно сказал адвокат.

Что именно стало клеветой, Александр Торгашев не уточнил. Александра Бакшеева в свою очередь пояснила, что нарушений с ее стороны не было.

Александр Торгашев на сайте СПбГУ Фото: law.spbu.ru

- Лично со мной он (Александр Торгашев, - прим.ред.) не контактировал, свое недовольство чем-то не высказывал, участие он принимал в двух заседаниях, - пояснила "КП" Александра Бакшеева. - Текст жалобы я не видела, судя по всему, там имеется ссылки на мои высказывания в СМИ, которые были абсолютно корректными и сообразными обстоятельствам дела. Каждое мое высказывание семья потерпевших поддерживает. Подсудимый неоднократно публично в процессе оскорблял свидетелей, которых я заявляла, позволял себе грубые высказывания в адрес убитой Анастасии, как на следствии, так и в суде, неоднократно некорректно во время процесса обращался ко мне как к адвокату потерпевших, за что получал замечания от судьи, защита Соколова в течение всего времени активно все события комментировала в СМИ, а теперь защиту не устраивает, что я освещаю неудобные для них моменты в рамках характеристики личности подсудимого и того факта, что новым защитником Соколова стал действующий сотрудник СПбГУ. Мать Анастасии через меня направила официальное письмо ректору для проверки того, соответствует ли данная ситуация морально-этическим требованиям университета. Я буду до конца отстаивать позицию своих доверителей и не позволю, чтобы ответственность за преступление перекладывалось на жертву, как в процессе так и в СМИ.

Александра Бакшеева защищает семью убитой Анастасии Ещенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что в процесс по уголовному дела Соколову Александр Торгашев вступил недавно. Ранее он защищал Соколова в гражданских делах против историка Понасенкова.

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