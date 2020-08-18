Заразиться мог 1 миллион человек: О чем говорят результаты исследования на иммунитет к коронавирусу в Санкт-Петербурге

По данным Роспотребнадзора, у 20 % населения Санкт-Петербурга могут обнаружиться антитела к новому коронавирсу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 20 % населения имеют иммунитет к новому коронавирусу SARS-CoV-2. К таким выводам пришли специалисты Роспотребнадзора в ходе масштабного популяционного исследования. Что это значит, как скоро мы победим иноземную инфекцию, и сколько на самом деле людей переболели ей Северной столице – разбирались журналисты «Комсомолки».

По словам специалистов, получить иммунитет к новому коронавирусу можно только двумя способами: непосредственно повстречаться с возбудителем (читай – переболеть) или пройти вакцинацию. Вакцинация, как известно еще не проводится – вакцину обещают выпустить только ближе к октябрю.

По словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Игоря Никонорова, механизм формирования иммунного ответа при инфекционных заболеваниях изучен довольно хорошо, но при заболевании, вызываемом SARS-CoV-2 исследования в этой области ещё не закончены.

Эпидемиологи уверены: количество заболевших в Санкт-Петербурге может быть в разы больше данных официальной статистики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вполне понятно, что при COVID-19 этим в организме человека вырабатываются антитела против его возбудителя SARS-CoV-2. Но тогда возникает серьезный вопрос: население Санкт-Петербурга, по последним данным - 5 398 064 человек. И это только официально зарегистрированные. А если иммунитет нашли у 20 %, получается, что COVID-19 переболело больше 1 000 000 жителей Северной столицы – а не 34 325, как гласит официальная статистика.

- Мне сложно комментировать озвученные цифры, так как я не знаком с полным отчетом о данной работе, - констатирует Никоноров. – Исследование проводилось с участием относительно небольшой, около 3 000 человек, группы. Полученные результаты, скорее всего, масштабировали на весь город. Но, как понимаю, это только начало большой работы. Для того, чтобы получить более объективную картину, необходимо проверить на антитела медработников, другие группы риска, сделать выборку по полу и возрасту и т.п.

Между тем, по словам доктор медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, такая большая разница между официальным и реальными данными по заболеваемости вполне реальна и объяснима.

Исследование находится на ранней стадии - более точные и наглядные результаты станут известны позднее. Фото: Артем КИЛЬКИН

- При всех абсолютно эпидемиях и пандемиях врачи-эпидемиологи советуют умножать то количество заболевших, о котором точно известно, по крайней мере на десять, - констатирует Жемчугов. – Тогда можно получить представление о ситуации, близкое к реальному положению вещей. И пандемия коронавируса SARS-CoV-2 – не исключение.

По словам Жемчугова, это может объясняться тем, что у многих инфицированных болезнь протекает бессимптомно. У других острая фаза с повышением температуры, болью за грудиной и другими признаками заражения занимает буквально один-два дня. По понятным причинам такие люди в больницы и поликлиники не обращаются, тестов не делают – и пополняют собой ряды «скрытых» зараженных, которых может быть в несколько раз больше выявленных по лабораторным тестам.

Отметим, что, по словам специалистов, в Санкт-Петербурге до сих пор продолжается первая волна эпидемии коронавируса. В ближайшие месяцы Северной столице прогнозируют сразу два подъема заболеваемости: в сентябре и декабре-январе.