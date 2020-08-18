По стопам Адель: Похудевшая Ева Польна сразила поклонников сексуальными формами

Ева Польна резко похудела. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица, автор песен и экс-солистка группы «Гости из будущего» 45-летняя Ева Польна в очередной раз заставила всех обсуждать свою персону. Ее друг и коллега по цеху Митя Фомин на днях подлил масла в огонь, выложив на нее «компромат».

Артист сейчас отдыхает в Крыму и активно публикует оттуда видео в Instagram. На одном из них была замечена Польна во время выступления: как всегда при параде и со шляпкой на голове. Также он опубликовал в соцсетях их совместные закулисные фотографии.

Поклонники не смогли не отреагировать на то, как преобразилась певица. Видно, что самоизоляция пошла ей только на пользу: Ева заметно постройнела и похорошела. «Хорошо сохранившаяся», «красивая» - прокомментировали они.

Буквально в прошлом году Польну обвиняли в том, что она очень сильно раздобрела и даже подозревали, что та в положении. Но пышные формы Евы, судя по всему, смущали всех, кроме нее самой. На критику она не обращала никакого внимания.

Теперь же на странице Евы Польны в Instagram поклонники все чаще видят не только анонсы ее концертов, но и видео приготовления разных блюд. Правильное и сбалансированное питание теперь ее все. Видимо, скоро Польну совсем будет не узнать.

Кстати, некоторые фанаты Польны тут же начали сравнивать ее с британской певицей Адель, которая неожиданно для всех похудела аж на 45 кг! У Евы пока не такие выдающиеся результаты, но есть, к чему стремиться.