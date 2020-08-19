Ради еды готов на многое: В Ленобласти появились живые грибоподобные существа

Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник.

В этом году в лесах Ленинградской области грибов пруд пруди. В удачном месте набить корзинку белыми, подосиновиками или лисичками можно за пару добрых часов. Остальное время можно посвятить приятной прогулке и полюбоваться причудами природы. Например, мухоморами с нарядной красной шляпкой, которые всегда вызывают восторг и у взрослых, и у детей, дождевиками с «ежовыми иголками»... А что, если вы набредете на ярко-оранжевое пятно, которое еще и движется? Явно вам будет не по себе, как это произошло с впечатлительными посетителями экскурсии в Нижне-Свирском заповеднике, впервые удивившим грибоподобный физарум.

- Он действительно всех впечатляет! - говорит методист заповедника Александра Петрушина. - Открыт он давно, поэтому о нем много, что известно. Передвигается со скоростью до пяти миллиметров в час, обладает хорошим аппетитом, но ест исключительно органическое.

Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник.

Если углубляться в детали, то грибоподобный физарум сам по себе - одна большая клетка с множеством ядер внутри. И раньше ему приписывались разные полезные свойства, говорили, что он чуть ли не от туберкулеза лечит, но в итоге все это научно доказать не удалось.

- У физарума нет мозга, но он вполне смышленый, - продолжает знакомить нас с оранжевым «чудовищем» Александра Петрушина. - Ради еды готов на многое - все препятствия обойдет, чтобы покушать.

Встретить грибоподобное существо можно только в «диких» условиях, так что не удивляйтесь, если встретите его в лесу возле какого-нибудь упавшего дерева, а просто сделайте яркое фото!